El barbijo dejó de ser obligatorio hace un año, pero ahora vuelve a escena

A casi un año de que el Ministerio de Salud de la Nación disponga que ya no es obligatorio el uso de barbijo, en la calle y lugares públicos cerrados se ve que cada vez más gente vuelve a recurrir al tapabocas.

Desde hace unas semanas las autoridades sanitarias advirtieron que se está dando un rebrote de coronavirus y que aunque no genere un alerta en el sistema de salud, los casos de contagios, internaciones y fallecimientos por esta enfermedad han aumentado.

Entre las causas del fenómeno se puede enumerar la estacionalidad, el descenso de los refuerzo de vacunación y las nuevas cepas del Covid que se detectan: prevención, temor y hasta malos recuerdos pueden ser algunas, de las casi infinitas causas que llevan a las personas a retomar el uso de esta barrera sanitaria.

“En algún momento se llamó ‘coronofobia’ a ese exceso de cuidado que tenían algunas personas que prácticamente no salían de sus casas por miedo al contagio. Creo que esa característica no es actual. Ahora puede haber gente que vuelve a usar barbijo porque hay un rebrote donde no hay un peligro generalizado pero sí quienes tienen enfermedades preexistentes deben cuidarse más”, opinó la doctora en psicología y psicoanalista Alejandra Gómez.

“Quienes persisten en extremar cuidados pueden haber quedados sensibilizados o quizás tengan una fobia a contagiarse cualquier enfermedad. Una fobia es un trastorno de ansiedad que inhibe el contacto social y en este caso podría observarse en preservar mucho la higiene y tener cero contacto con otras personas. Pero es difícil generalizar, habría que analizar cada caso”, destacó la especialista en salud mental.

Para esta psicóloga, “lo cierto es que ahora hay un rebrote y quizá la gente busca cuidarse más por recomendación médica. También es verdad que la pandemia ha generado un aumento de trastornos de ansiedad y de depresión por el cambio de hábitos, las modificaciones laborales, la falta de contactos social y la pérdida de familiares, entre otras causas. Todo eso dejó una marca pero vemos gente con barbijo por múltiples y diversas causas. Creo que debe haber muchas recomendaciones de los médicos a sus pacientes en este sentido”.

Finalmente, Gómez indicó que “tampoco queda muy claro de parte de las autoridades sanitarias cuáles son las recomendaciones para continuar con la vacunación y los cuidados frente al coronavirus”.

Aumento de internaciones

Desde el Ministerio de Salud se informó que en la Región Sanitaria XI, en el que están comprendidos los municipios de la Región, “hubo un aumento de casos y se incrementaron un 15 por ciento las internaciones en las últimas dos semanas”.

Si bien la vacunación se sigue llevando adelante con los refuerzos cada seis meses en hospitales y centros de salud, así como también en las postas especiales que se implementan desde Salud, no hay una asistencia masiva de los ciudadanos para aplicarse el anticuerpo, lo que deja a la población con bajo nivel de protección.

Por otro lado, fuentes de la cartera sanitaria bonaerense informaron que los testeos para saber si algún paciente está contagiado de coronavirus, sólo se hacen en casos hospitalarios graves o cuando se quiere descartar alguna otra enfermedad.

Alertas de la Organización Mundial de la Salud

Como publicó este medio, el marcado aumento de los contagios y las muertes por el coronavirus -registrado en nuestro país a lo largo de las últimas seis semanas- no es un caso aislado. También en Europa y Asia reportaron el fenómeno, lo que preocupa a las autoridades sanitarias internacionales dada la proximidad del invierno boreal.

Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ayer por las “tendencias preocupantes” relacionadas con el Covid y pidieron, por ello, una mayor vigilancia del virus y más vacunación.

La agencia de salud informó que el número de muertes por el virus comenzó a elevarse en países del hemisferio norte. No obstante, los datos son limitados porque muchas naciones dejaron de comunicarlos sistemáticamente.

“Seguimos observando tendencias preocupantes con respecto a la Covid a medida que se acerca la temporada de invierno en el hemisferio norte”, dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea.

A nivel mundial no hay una sola variante dominante del coronavirus, pero el organismo controla, en particular, a la BA.2.86 para evaluar su poder de transmisión e impacto potencial.

Tedros recomendó que, en particular, la población de riesgo “no espere” y se dé las dosis de refuerzo de las vacunas anticovid.