Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en La Plata

Hoy

MÚSICA

Lisandro Aristimuño.- Hoy a las 21 en 10 entre 46 y 47.

Bersuit Vergarabat.- Hoy a las 20 en 58 entre 10 y 11, celebran 25 años de “Libertinaje”.

Freestyle Master Series.- Hoy a las 18 en 4 entre 51 y 53, cuarta jornada del FMS Argentina.

Maravillosa Música.- Hoy a las 14 en el Parque Almirante Brown, San Martín y Uruguay, Ensenada, show gratuito en el marco de la Semifinal Norte del concurso juvenil Maravillosa Música. El festival será encabezado por La Fly Band, Mujer Cebra y Pérez, y concursarán por la clasificación los bandas Azoth (Tres de Febrero), Hestald (Lomas de Zamora), Limón Agrio (Leandro N. Alem), Nada Es Real (Campana), Nada Me Convence (Avellaneda), Perro Bravo (Junín), Spunk! (San Nicolás) y Ulfreak (Pergamino).

Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche.- Hoy a las 19 en el Altar Mayor de la Catedral de La Plata, 14 entre 51 y 53, visitan La Plata con motivo de su 55° Aniversario. Entrada libre y gratuita.

31º Encuentro Coral Platense.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentarán el Coro de Niños Fundación Ludovica, Philia Coral Joven, el Coro Juglar, y el Coro Polifónico la Anunciación Ringuelet.

Festival folclórico y cumbia.- Hoy a las 20 en 166 entre 14 y 15, Berisso, se presentan Grupo de danzas La Sachapera, Los del Barrio, Marisa Melian, Silvina Mariel, Andrea Silvestro y Ceferino Céspedes.

Pasión tango: un musical.- Hoy a las 21 en Live Tango, 56 entre 8 y 9, con Fabián Spinedi, Roxana Fontán, y los bailarines Marcos Huerta’s y Julieta de Gisi, y la música de Nico Vázquez, Julián Caeiro y Juan Páez. Produce: Carmen Miranda.

Noche Arboleda.- Hoy a las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Ariel Giordano.- Hoy a las 21 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, tecla set y jam.

Beilinson Ensamble.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el conjunto integrado por Ana Elgarte en flauta, Federico Núñez en clarinetes, Federico Beilinson en guitarra/composición, Flavia Fontana en primer violín, Pablo Manccini en segundo violín, María Rivarola en viola, Eloisa Donatone en violonchelo y Luis Carcacha en contrabajo.

Mato Ruiz.- Hoy a las 21 en Alihuen, 5 entre 69 y 70, en formato full banda, junto a Caro Conzonno.

La Feeling.- Hoy a las 16 en 17 y 71. A la gorra.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Tango en Ensenada.- Hoy a las 20 en el Teatro Municipal, Ortiz de Rosas 99, la Casa del Tango Ensenada presenta a los cantantes José Puertas, Lidia Stoyanovich, Marcelo Toselli y Sergio Cerra, a los músicos Jorge Raggio y Cristian García, y a los bailarines Andrea Cordova y Ramiro Nahuel Gil. Conduce Olga San Pablo.

DANZA

Giselle.- Hoy a las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, ballet con música de Adolphe Adam y coreografía de Lilian Giovine (basada en las originales de Jules Perrot, Jean Coralli y Marius Petipa), a cargo del Ballet Estable que conduce Leandro Ferreira Morais y la Orquesta Estable, dirigida en esta oportunidad por Carlos Jaimes. Entrada gratuita con reserva previa.

CINE

La vida secreta de tus mascotas 2.- Hoy a las 15 en el Polideportivo Los Hornos, 66 entre 152 y 153, con entrada gratuita.

Blondi.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Cuatro cortos por la reapertura de la Primera Escuela de cine de América Latina.- Hoy a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del Ciclo MAP.

Exposiciones

Eugenio Pacha. El artista -su oficio, y obra hallada.- Hoy a las 17 quedará inaugurada la muestra en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13.

TEATRO

Costa Presidenta.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con Costa, Damián Bravo, Celeste Campos, Mauro Francisco, Victoriano Polilla y Pablo Sultani.

Vacaman.- Hoy a las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Diego de Miguel.

Ronda al sur.- Hoy a las 21 en el TACEC del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, espectáculo interdisciplinario de la Compañía ¡Enhorabuena! Entrada gratuita con reserva online, en el marco del Festival Experimental de Artes Escénicas “Fronteras (In)visibles”, organizado por el TACEC.

Cartas marcadas.- Hoy a las 19 en 471 Y 14 B, City Bell, a cargo del grupo Teatro Comunitario Ranchos, con dirección general de Ariel Muñoz. Entrada gratuita, únicamente con reserva al 221-418-3597.

Distopía o el Anhelo de una Magnolia.- Hoy a las 21 en el Medio Aljibe, 11 entre 66 y 67, de Laila Gil Valcarce.

Tocadiscos.- Hoy a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, creación colectiva a cargo de Locus Suspectus Teatro. Con dirección de Carolina Donnantuoni.

La divina lengua.- Hoy a las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia e interpretación de Mariano Magnífico y dirección de Denise Camps.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Que Siga la Fiesta”, un nuevo espectáculo con personajes y parodias de la televisión, el cine y la música. Con Jonatan Sapag, Marta La Churrasquera y Nico Prada.

Amores propios.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Máximo Calabrese y Markos Spanevello. Anteúltima función en La Plata.

Un guapo del 900.- Hoy a las 20 en la Estación Provincial, 17 y 71, drama de Samuel Eichelbaum. La realización estará a cargo del Taller de Teatro Leído “Leopoldo Marechal” en la modalidad de “teatro semimontado”. La adaptación de la obra estuvo a cargo del escritor Guillermo Eduardo Pilía y la dirección general es de la actriz y dramaturga Cristina Demo. Entrada libre y a la gorra.

Bon Voyage.- Hoy a las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con Marcelo de Bellis y Belén Francese. Entrada libre y gratuita.

Cirque XXI.- Hoy a las 18 y a las 20.30 en Belgrano y 514, presenta su ultima creación “Antiquus”, que transporta al publico a la fascinante “era dorada” de los circos antiguos. Con dirección de Marcos “El Bicho” Gomez.

Infantil

La princesa Rapunzel.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre. Libro, producción y dirección general de Nico Alonso.

Mañana

Música

Concierto de piano.- Mañana a las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, la concertista Laura Daian interpretará obras de Frédéric Chopin, Franz Liszt y Edvard Grieg. Entrada libre y gratuita.

Camerata Académica del Teatro Argentino.- Mañana a las 18 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el conjunto integrado por jóvenes instrumentistas becados interpretará obras de Beethoven, Haydn y Max Bruch. Entrada gratuita con reserva online.

Ciclo Azulunala.- Mañana a las 19.30 en la Iglesia Metodista, Diagonal 74 entre 3 y 4, se presentan el Coro de la UTN La Plata, con dirección de Gustavo Zgainer; Cantoría Ars Nova, con dirección de Constanza Pique Bazano; Aquarela Vocal, con dirección de Ailén De Oliveira, Gerardo Ferreira y Florencia Tommasi; y Andrea Stolowicki (solista). Entrada libre gratuita.

Sembrando Raíces.- Mañana a las 12 en 162 norte entre 29 y 30, con Los Hermanos Herrera, Entre Amigos, Maxi Retamar, Los Maldo y Los del Barrio.

El Patio de La Cuerda.- Mañana a las 12 en 49 y 115, la comparsa de candombe invita a pasar una jornada llena de música, magia, sorteos, llamada colectiva y más. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Show Flamenco.- Mañana a las 21 en 49 entre 9 y 10, con Morenas Flamencas, Héctor Romero y Nina Loureiro.

DANZA

Giselle.- Mañana a las 17 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, ballet con música de Adolphe Adam y coreografía de Lilian Giovine (basada en las originales de Jules Perrot, Jean Coralli y Marius Petipa), a cargo del Ballet Estable que conduce Leandro Ferreira Morais y la Orquesta Estable, dirigida en esta oportunidad por Carlos Jaimes. Entrada gratuita con reserva previa.

CINE

Blondi.- Mañana a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Ringu.- Mañana a las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hideo Nakata en el marco del Ciclo Cinemecánica. La película se exhibe en copia 35mm.

Miguel Lettin clandestino en Chile.- Mañana a las 18 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Francisco Fasano

El hijo de la novia.- Mañana a las 20 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Juan José Campanella en el marco del Ciclo Cine y Cuarentena.

Entremedio.- Mañana a las 17 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Martín Galamer, en el marco del FICPBA. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

La Prudencia.- Mañana a las 20 en Crisoles, 1 entre 41 y 42, de Claudio Gotbeter, bajo la dirección de Romi Lonigro.

El niño pez y el sueño de negras alas.- Mañana a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Última función.

A.K.A. Also Known As.- Mañana a las 20 en en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, la obra nominada a 5 premios Hugo realiza su última función en La Plata. De Daniel J. Meyer, con dirección de Gastón Marioni.

Humorísimas.- Mañana a las 21.30 en 51 entre 18 y 19, show especial del Día del Maestro con Jonatan Sapag y Marta La Churrasquera.

Bon Voyage.- Mañana a las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con Marcelo de Bellis y Belén Francese. Entrada libre y gratuita.

Cirque XXI.- Mañana a las 18 y a las 20.30 en Belgrano y 514, presenta su ultima creación “Antiquus”, que transporta al publico a la fascinante “era dorada” de los circos antiguos. Con dirección de Marcos “El Bicho” Gomez.

Infantil

Dinosaurios… Una Aventura Jurásica.- Mañana a las 16 en 10 entre 46 y 47, se presenta el espectáculo infantil ganador de dos premios Estrella de Mar.

La Sirenita.- Mañana a las 16 en 4 entre 51 y 53.