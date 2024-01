Emergencia sanatorial: extrema preocupación en las clínicas

Ya es extrema la preocupación en las clínicas de la Región y la provincia de Buenos Aires. Los insumos subieron los costos de manera exorbitante en el último año; la situación salarial es compleja; garantizar las prestaciones es una asignatura cada vez más difícil; los gastos de mantenimiento suben por ascensor y las obligaciones impositivas se hacen cada vez más cuesta arriba. Como contrapartida, la mayoría de los establecimientos de salud depende del Instituto Obra Mèdico Asistencial (IOMA) en casi un 70 por ciento en el gran La Plata y un 50 por ciento en el Conurbano e Interior de la Provincia. Representa el mayor flujo de pacientes que tiene el sector y los pagos que realiza el Instituto no bajan de los 60 días y en algunos casos llega a los 90 días. Este crudo diagnóstico es compartido por la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la provincia de Buenos Aires ( Aclife).

Los directivos de la federación y la asociación coincidieron ante la consulta de este diario: “Ya no se pueden hacer más malabares y habrá clínicas que pueden cerrar. La realidad te acomoda por las buenas o por las malas. O las autoridades de Salud, tanto de Nación como de la Provincia de Buenos Aires prestan atención al sector, que es esencial, y toman las medidas que corresponden para auxiliar a un sector que fue clave en la pandemia y es cada vez más esencial en el presente, o se viene un futuro inmediato explosivo: con cierres, menos empleo y escasas prestaciones por la imposibilidad económica de afrontarlas”.

Néstor Porras, presidente de Fecliba, y Daniel Reija representante de Aclife sostuvieron que “en los rubros insumos y mantenimiento la situación es insostenible por una tormenta perfecta: hay que pagar a los proveedores al contado o no te dejan nada y la mayoría de nuestros ingresos están licuados, porque cobramos casi a 90 días y en forma fraccionada, por la burocracia o la falta de capacidad o de decisión de los financiadores como el caso de IOMA, que tiene el grueso de nuestra facturación por atender en su mayoría a sus afiliados. El resto de las obras sociales están pagando con menos tiempo pero igualmente sufrimos los desfasajes inflacionarios, pero destacan que es casi el 70 por ciento de nuestros ingresos la obra social bonaerense” y de seguir así “se anarquizará el sistema lo que llevará a un mal peor para afiliados y a las propias Instituciones”.

Los insumos subieron en el último año en un 1.200 por ciento en contrastes para tomografías; 600 al 800 por ciento para cirugía cardiovascular; 470 por ciento en agujas y jeringas; 290 al 500 por ciento en anestésicos; 460 a 660 por ciento en ampollas de medicación analgésica; 250 al 650 por ciento en reactivos para el servicio de hematología; 280 por ciento en artículos para bacteriología y laboratorio; 370 a más de 1.000 por ciento en antibióticos de amplio espectro; 320 por ciento en gasas y compresas; más de 1.000 por ciento en insumos para esterilización (papel de grado médico, testigos biológicos, polipropileno, cartuchos); 850 por ciento en guantes de examinación y guantes para cirugía; y 800 por ciento en hojas de bisturí, catéteres y vías centrales para pacientes de terapia intensiva y unidad coronaria, entre otros rubros. Hay que agregar que el equipamiento está dolarizado. Cualquier compra o reparación de daños duplicó su costo tras la suba del dólar oficial y su impacto en las cotizaciones financieras.

“Con esos números sólo nos dieron un 130 por ciento de aumento en IOMA, del cual llevamos cobrados el 100 por ciento con deudas de prestaciones complementarias y otros gastos que datan desde mayo de 2023 y lo que se está pagando de prestaciones corresponde al mes de octubre pasado. Es imposible sostener cualquier empresa. Ahora se está tramitando un 15 por ciento de aumento para la facturación que corresponde a noviembre, pero eso también es engorroso porque tiene que pasar por distintos organismos del Estado. Si se toma en cuenta que es casi el 70 por ciento de nuestros pacientes, esta ecuación no cierra para nadie”, expresaron los dirigentes.

También destacan que los insumos médicos o de mantenimiento para distintas áreas ya no se pueden pagar con financiación, según aseguran en ambas entidades. “Y son indispensables en cada área, sino no podés cumplir con la prestación”, agregan.

El sector está preocupado ante las inminentes paritarias salariales que se vienen

Los gastos por radioterapia y oncología subieron también de modo preocupante y prácticamente no se pueden solventar con las coberturas que tiene el actual sistema, aseguran en las clínicas, donde también apuntan que en el rubro mantenmiento las sumas son tremendas para tener actualizado y libre de amenazas digitales los sistemas de software para llevar las cuentas y programas al día. “Ya son de seis cifras los gastos que insumen estas herramientas”, añadieron en las entidades.

Marcan también una grave situación que se da con las prótesis. “Como hay inconvenientes con las importaciones y se dificulta la entrega de las mismas principalmente por parte de IOMA, hay pacientes que en lugar de estar dos o tres días internados tienen que estar más de una semana. Es una situación engorrosa para el paciente y un costo elevadísimo para las clínicas” y agregan otro aspecto altamente preocupante respecto a los insumos: “con la escasez y lo costoso que resulta conseguirlos, por ejemplo los contrastes, donde se tuvo que priorizar los estudios por imágenes, que se hacen fundamentalmente a los pacientes internados y urgencias”.

RECURSOS HUMANOS

En el capítulo de recursos humanos los dirigentes comentaron que “en la provincia nuclean aproximadamente a 100.000 trabajadores (este dato no incluye a los médicos). Si pronto se reabren las paritarias no sabemos cómo se va a afrontar porque no hay margen para absorber nuevas subas salariales si no se actualizan los valores reales de las prestaciones”.

“Ya no se pueden hacer más malabares y habrá clínicas que pueden cerrar”

“Las últimas paritarias se firmaron con promesas que no todas fueron cumplidas”, apuntaron desde las entidades; surge además la preocupación de la continuidad del programa nacional Fescas, que consiste en un apoyo para pagar parte de salarios. La última de las dos cuotas pactadas aún no se efectivizó y tal como contó este diario, desató conflictos en clínicas de la Ciudad por el pago de salarios incompletos.

Aseguran desde las clínicas que buscaron vías de financiamiento y créditos para pagar esos compromisos, pero no saben aun cuándo cobrarán la segunda cuota del Fescas, generando otro agujero en las clínicas de la Ciudad y en el resto de la provincia de Buenos Aires, con la incertidumbre si continuará o no este Programa.

Sobre la situación de los médicos, aseguran que es cada vez más difícil encontrar recursos humanos para cubrir servicios que son clave: guardias (clínica, coronaria, hemodinamia, terapia intensiva, pediatría, etc), como con todas las especialidades en ambulatorios y servicios específicos. Ante los rumores de que prácticamente ya no hay guardias clínicas nocturnas, desde las clínicas lo desmienten y aseguran que se “sostienen con la modalidad del triaje, priorizando las urgencias y emergencias”.

AUMENTOSEN SALUD

Fecliba y Aclife coincidieron en una sentencia: “cuando se habla en los aumentos vinculados a la salud al hacer las mediciones inflacionarias no se incluye a las clínicas como prestadoras, porque de incluirlas estaríamos hablando de deflación Ese dato, que en la última medición dio 32 por ciento de aumento, sólo corresponde al grupo de la medicina prepaga, que nada tiene que con ver con las clínicas. No somos formadores de precios”.

En la Región hay 16 clínicas privadas y varios centros de diagnóstico y tratamiento. “Vamos hacia un futuro con cierres, concursos y menos prestadores. Ya hay localidades que cuentan con una sola clínica. Estamos en una emergencia sanatorial. No se descarta que pronto el afiliado tenga que hacer pagos complementarios, porque con esta realidad el sistema no se puede solventar. Estamos afuera de todo: un legislador presentó un proyecto para que IOMA realice la cobertura de medicamentos, que se actualizan automáticamente, por porcentajes y no por suma fijas. Además de no haber sido consultados, no estaría mal que nos incluyan a nosotros, porque a nuestro sector le pagan con suma fija la medicación excluida y tampoco se actualiza la medicación incluida en los módulos de internación con un enorme perjuicio para las instituciones sanatoriales. La misma provincia que aplica subas tributarias de entre el 200 y 300 por ciento. No nos dan una sola excepción impositiva, ni actualizaciones de valores y reducción en el plazo de pago , que se relacionan con las subas de impuestos”, indicaron los dirigentes.

“No se descarta que pronto el afiliado tenga que hacer pagos complementarios”