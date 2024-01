VIDEO. Un invento viral que causa furor en redes: creó una alarma que detecta movimientos en el agua para evitar accidentes

El verano sigue su curso y las piletas es uno de los principales opciones para poder refrescarse y relajarse, al menos por un rato. Pero a la vez, pueden llegar a ser peligrosas para los más pequeños o los mismos animales, si no estamos cerca de ellos vigilándolos.

Lo cierto es que un hombre que vive en Cañuelas, usó sus conocimientos sobre electrónica y creó un aparato novedoso: su nombre es Alejandro e hizo una alarma "casera" para prevenir estos accidentes.

Todo fue a raíz de que una tortuga que tiene la familia, casi muere ahogada tras caerse al agua por un tiempo prolongado.

En diálogo con un programa televisivo, Alejandro asegura: "Esto es un invento prototipo que en realidad lo hice en una hora. Que se me ocurrió hacerlo y lo subí a mi cuenta en TikTok (@3d.impresiones), no fue algo preparado con antelación”.

Este invento no tiene nombre real, aunque “alarma anti-ahogamiento para piscinas” sería el más adecuado, según su explicación.

En cuánto al episodio de su tortuga, que fue la que impulsó esta innovación, resaltó: “Un día me acosté a dormir la siesta y cuando me desperté vi que la tortuga estaba en el fondo de la pileta. Una tortuga de tierra, dada vuelta. Me tiré para sacarla. Cuando la vi parecía muerta, entonces le empecé a pegar para ver si reaccionaba. La dejé toda estirada bajo el sol y entré a mi casa para buscar una pala y enterrarla. La dejé tapada y a la hora abrió los ojos, muy despacito. Al rato estaba bien y hoy todavía la tengo conmigo”.

Por último, mediante un video de Tik Tok, el mismo protagonista explicó que es lo que contiene esta creación: "Agarré unos cañitos de cobre, hice un sistema de péndulo, coloqué una alarmita que tenía tirada y un botón de encendido. Una luz roja permita saber cuando está encendida. Luego agregué una batería y un twistor. Lo colocás en el agua cuando esté calma y un splash genera las ondas que van a hacer que suene la alarma”.