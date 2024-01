VIDEO. Eduardo Domínguez reveló una situación del vestuario tras la derrota en el clásico platense

La llegada de Eduardo Domínguez, tras la salida de Abel Balbo, le dio un tinte diferente a Estudiantes que se vio reflejado con el resultado de fin de año: la coronación en la Copa Argentina por primera vez. Sin embargo, para ello debieron sortear golpes duros de los que, tal y como marca la historia del 2023, supieron reponerse.

De los primeros desafíos que enfrentó el Barba fue el clásico platense el 19 de marzo en el Bosque. Después de trece años, Gimnasia le ganó por 2 a 1 a Estudiantes y provocó fuertes críticas entre los hinchas. Para la segunda parte del año, el 1 de octubre, el encuentro en UNO terminó igualado en 0.

Sin embargo, la caída después de más de una década, no fue fácil de afrontar para el plantel albirrojo. Esta tarde, desde Estudiantes Play, Eduardo Domínguez reveló una situación clave que vivió el equipo tras la derrota.

“No nos gustó perder y menos la forma porque después lo hablamos. La sensación que me quedó es ‘acá vamos bien’. Apenas llegué al vestuario, el primero que me recibió fue el presidente y me dio un abrazo y esa tranquilidad para trabajar; que hiciera lo que estaba convencido que teníamos que hacer y me dio una fuerza”, recordó Domínguez.

“Recién llegábamos, nos estábamos acomodando y recibir ese cachetazo no es fácil, no es agradable. Ese abrazo de Martín (Gorostegui) nos dio la tranquilidad para empezar a trabajar, a generar los cambios que teníamos que generar y ajustar lo que teníamos que ajustar”, agregó.

En cuanto a cómo se lo tomó el plantel, mencionó: “Los jugadores se dieron cuenta y empezamos a ajustar entre todos, a trabajar juntos para tener una forma, un estilo, que a medida que pasó el torneo y fueron creyendo más en sus capacidades, terminó de esta forma”.

Cuál es la canción que más le gusta

Durante la extensa charla con la plataforma de Estudiantes, Eduardo Balbo tocó un tema sensible para la hinchada. La consulta fue cuál es la canción que más le gusta: “La que dice ‘Acá en Estudiantes hay que laburar como nos enseñó Zubeldía’ y también dice que hay que ganar la quinta (Copa Libertadores)”.