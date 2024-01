Luis Brandoni contra el paro y con duras críticas por la gestión en el Incaa

El actor y dirigente radical Luis Brandoni lanzó duras críticas hacia la CGT por el paro de hoy y disparó contra el sindicato de actores.

“Es lo único que saben hacer en el peronismo porque no saben perder”, lanzó y le apuntó a la central obrera “porque me gustaría saber que preocupación tienen por los que trabajan en negro”.

“Nadie se preguntó por qué el paro empieza a las 12 del mediodía. Es porque la gente no le responde”, añadió.

“A Alfonsín (Raúl) le hicieron 13 paros generales, a Macri (Mauricio) solo cinco nada más porque la gente no les respondía, y mañana podría pasar algo similar”, sostuvo el actor.

“La cultura no está en peligro”

Por otro lado le apuntó con dureza al sindicato de actores. “La cultura no está en peligro, ni siquiera con los regímenes más atroces que ocurrieron. No hay manera de anularla”.

Y fue picante en los estudios de La Nación+ cuando el periodista Luis Novaresio se lo preguntó : “Agrandaron un poco las cosas los muchachos de la Asociación kirchnerista de actores (irónicamente). El sindicato se transformó en una unidad básica, por primera vez en 100 años”.

“Más de 1.200 empleados”

El debate en torno a los fondos de Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), Brandoni dijo que “no puede desaparecer”. Pero aclaró: “Si que hay cosas que arreglar. Digamos que hay una gran cantidad de dinero que se gasta en administración”.

En ese sentido, ejemplificó: “Recuerdo que cuando Manuel (Antin) fue director se retiró con 92 años y 93 empleados. Hoy tiene 1.200”.

“Entonces -agregó- me parece que algo hay que revisar. Pero no va a desaparecer el Incaa, no puede desaparecer”.

Brandoni explicó que “de todos modos es un organismo público -actualmente en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación- que lo inventó un tipo que nadie puede decirlo porque tienen miedo que se les caigan los dientes ya que fue un general -en 1957 con el nombre de Instituto Nacional de Cinematografía (INC)-, que fue muerto por los montoneros”.

El experimentado actor siguió con el tema: “Entonces hay que ver como se separa la paja del trigo para que el Incaa siga funcionando con menos empleados y que gaste más en administración que en subsidios”. Y aseguró: “Sigue siendo un apoyo imprescindible el del Estado con el cine, como sucede en muchos países del mundo”.

“No voté a Milei”

“A Milei no lo voté ni lo votaría, pero lo que es cierto es que al presidente de la República hay que apoyarlo. Ahora los muchachos me hacen acordar al día (30 de octubre de 1983) que ganó Raúl Alfonsín y cuando volvía a mi casa con la radio encendida un dirigente de Luz y Fuerza, que no recuerdo el nombre, le dijo a un movilero: ´le vamos hacer la vida imposible´. Más claro, echale agua”.

Finalmente, se refirió al rol de la UCR en este momento político. “Me parece que es razonable la posición del radicalismo frente a una realidad que no se puede negar y hay que hacerse cargo ante un presidente que gana por una diferencia abrumadora de votos”.