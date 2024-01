Alerta por la aparición de alacranes en La Plata: vecinos aseguran "no dormir tranquilos" y conviven con temor a una picadura

El verano, suele ser la estación elegida para los alacranes en La Plata. Vecinos de distintos barrios, ya se han puesto en alerta por la aparición de varios de ellos durante la última semana.

Uno de los lugares más afectados es en la calle 52 y 133, frente a los ferrocarriles, donde una vecina aseguró que "encuentra uno todos los días" y a veces "dos o tres" en apenas 48 horas.

La situación es desesperante, ya que manifiestan que por estar atentos a que aparezcan entre la indumentaria, entre los calzados o simplemente caminando en el piso, ya ni duermen por las noches: "No podemos dormir tranquilos, es una lucha constante. No sabemos de donde salen. Lo que si sabemos es que cada vez hay mas riesgo de que nos pique alguno".

A su vez, en esta angustiante situación, resaltan que durante el verano, "es una constante": "Llega diciembre, enero y febrero y ya sabemos que pueden aparecer. Necesitamos que hagan algo urgente, no queremos estar así todo el verano". "Estamos esperando que zoonosis o la municipalidad se hagan presente", sentenciaron.

Vale aclarar que días atrás, también se habían pronunciado los alacranes en calle 150, 49bis y 50, a tan solo pocas cuadras de allí.

En esa oportunidad, la vecina le señaló a EL DIA que "creí que era una cucaracha que me caminaba por mi pierna. Me levanté rápido porque me dan asco. Pero no era una cucaracha, era un `amigo´ un poco más peligroso".

El área de los talleres ferroviario junto al casco urbano de la Ciudad, aparece entre las de principal concentración de esos arácnidos. No es la única en la que se detectaron colonias que, se sostiene, son preexistentes a la Ciudad.

A su vez, hay una serie de recomendaciones para evitar el contacto con los alacranes. La lista incluye no caminar con los pies descalzos, sacudir la ropa y los zapatos antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse, separar las camas de la pared, tener precaución al revisar cajones o estantes y observar el piso del baño antes de bañarse.

Como los alacranes se mueven, principalmente, a través de las cañerías de desagües pluviales, se recomienda cubrir con tela metálica los resumideros, controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras.

A la vez, conviene mantener limpio y ordenado el interior del hogar y libre de malezas una superficie amplia alrededor de la casa o campamento.

Del mismo modo, los especialistas consideran importante no acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda y revocar paredes, tapar grietas en pisos, paredes y techos.