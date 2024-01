No aflojan las quejas por falta de agua en La Plata y hay tres barrios afectados por obras de Absa

En medio de la ola de calor que ya se hace sentir con fuerza en toda la región, Absa informó que este martes 30 de enero realiza tareas de mantenimiento sobre distintos puntos de la red de agua en La Plata. "Estos trabajos pueden generar movimiento de turbiedad en Tolosa, Villa Castells y Gonnet", detalló en un comunicado.

En ese marco, aseguró "ante las elevadas temperaturas, se solicita extremar el cuidado del recurso, recordando que el agua que utilizamos en consumos no imprescindibles como riego, lavado de veredas y autos, llenado de piletas, es el líquido que necesita otro usuario conectado a la red en otro sector de la ciudad".

No aflojan los reclamos por falta de agua

En tanto, en nuestra ciudad no aflojan los reclamos por la falta de agua o baja presión. Hoy, por caso, al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) fueron llegando distintos mensajes sobre quejas por el servicio. Estos son algunos de los reclamos:

* "La misma historia desde hace años: San Carlos sin agua. Puntualmente desde septiembre 2023. Anoche y anteanoche ya no subía a las cisternas. Escasamente tenemos agua 2 o 3 horas por día, durante la madrugada. Absa no hace caso. Resumen: nunca tenemos agua" (Claudia, de 32 y 136).

* "Tenemos una gran pérdida de agua en 63 entre 22 y 23. Hace meses que está y no hacen nada. Es un criadero de mosquitos y además en la zona los vecinos estamos sin agua" (Silvia)

* "Tenemos una pérdida enorme en 71 entre 120 y 121 que parece un manantial y encima no tenemos agua en nuestras casas" (Juan Carlos Bravo)

* "Hasta cuándo Absa nos dejará sin agua. Estamos desesperados, no podés ni bañarte, ni tomar agua o cocinar con esta temperatura" (Cristina de 3 entre 77 y 78)

* "Sin agua y sin palabras. Tenemos una rotura de cañería en Presidente Perón y Moreno" (vecino de Ensenada)

* "Somos vecinos de calle 79 entre 7 y10. Queríamos denunciar que desde el 23 de enero estamos sin una gota de agua, situación que se ve agravada por las altas temperaturas que estamos sufriendo. Somos varios los vecinos que llamamos a Absa y, o no nos atienden o ponen un disquito. En mi caso recién ayer me atendieron y me dieron un número de reclamo. Queremos hablar con un técnico que entienda la situación y no nos pasan. Somos de una zona permanentemente castigada por la baja presión o la falta de agua. Nuestra situación es desesperante" (Liliana)

* "En 1 y 65 tenemos 200 reclamos. No hay agua pero no reparan las pérdidas. Hace más de dos semanas que estamos así en este barrio. Es un desastre" (Juan Ignacio)

* "Hace 17 meses que reclamamos por la falta de agua y no nos dan una solución. ADA ni Defensa al Consumidor han dado respuesta a los reclamos. ¿Hasta cuándo debemos pagar por un servicio que no se tiene?" (vecina de 511 entre 19 y 20)

* "En 77 entre 21 y 22 hace dos días que estamos sin agua" (Marcelo Kette)

* "Vivo en 66 entre 140 y 141 desde el mes de Mayo de 2023, pagando la factura de agua que está a nombre del dueño de la casa. El tema es que desde ese momento mi cuadra se encuentra sin agua en su totalidad. Hay 40 reclamos entre telefónicos y presenciales. Es una cuadra donde hay gente mayor, niños y sumemos que el agua es una de las necesidades básicas de todo ser humano, a lo cual se ve que la empresa Absa no le estaría importando. Ellos le están pagando a un camión que desde el mes de junio suministre agua, en un horario donde no estamos todos y cuando pedimos permiso en nuestros trabajos, ese mismo camión llena el tanque en tres casas y se va. La situación ya es desesperante. Si Absa paga ese camión es porque sabe del problema pero no da la solución" (Laura)

* "Tenemos baja presión de agua, como siempre, en 141 entre 49 y 50, de San Carlos (Mariel)

* "En 516 entre 8 y 9 y alrededores estamos con las canillas secas hace más de un mes" (María Teresa)

* "Estamos sin una sola gota de agua. Absa nos miente, nos dice que ya solucionaron el problema que era desde Punta Lara pero la realidad es que hace días enteros no tenemos agua. No nos quiere abastecer con camiones cisternas. Ya no sabemos cómo hacer para que alguien nos escuche" (Gisela de 79 entre 5 y 6)

* "Desde el 20 de enero estamos sin agua en 77 bis entre 6 y 7. Y alrededor, sobre Avenida 7, hay pérdidas de agua desde hace casi un mes que no reparan (Karina)