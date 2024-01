"No lo dejen ir, no lo dejen ir": Alcides se ahogaba en una pileta y apareció esa mano milagrosa

Alcides fue invitado a un programa de Crónica TV durante el pasado fin de semana, pero tuvo que cancelar su participación porque sufrió un accidente en la pileta.

El cantante de 71 años tiene un marcapasos y sus médicos le indicaron que era beneficioso para su salud hacer gimnasia acuática, pero tuvo un inconveniente durante la práctica, informó Noticias Argentinas.

“Hoy tenía que presentarse en El run run del espectáculo. Íbamos a tener un bellísimo musical con El Líder. En la semana estábamos coordinando los tiempos de producción y nos enteramos del accidente del querido Alcides. Desde ya queremos aclarar al público que está muy bien”, explicó Fernando Piaggio.

“Pasó un momento desagradable, él tiene un marcapasos y su médico le recomendó hacer gimnasia acuática porque es muy buena para el cuerpo, para tratar diferentes dolencias. Alcides hacía dos veces por semana gimnasia acuática, pero tiene un mal movimiento, se desvanece en el agua y casi se ahoga”, reveló el periodista.

Lío Pecoraro agregó que “fue tremendo, él nos dijo en una conversación que lo salvaron porque no era su final. Nos pidió disculpas por no poder venir al programa. Lamentablemente casi se ahogó. Gracias a Dios que no ocurrió, pero Alcides está vivo porque lo salvaron, porque no era su final. Terrible la situación”.

“Le acaban de cambiar el marcapasos. Yo me lo he encontrado en la Fundación Favaloro. Estaba en un proceso de recuperación, estaba volviendo de a poco a los shows. Lo último que hizo televisivamente fue en el Bailando con Marcelo Tinelli”, finalizó el periodista.