El actor Christian Oliver y sus dos hijas murieron en un accidente aéreo en el Caribe

El actor Christian Oliver, cuyo nombre verdadero es Chistian Klepster, fue una de las cuatro víctimas fallecidas en un accidente de avioneta el jueves en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, confirmaron este viernes medios locales.

Oliver, nacido en Alemania pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera por 15 años, en los que actuó en películas como 'Speed Racer', 'The Good German', 'Valkyrie' e 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', entre otros.

Oliver viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía. La nave partió a eso de las 12.00 hora local (16.00 GMT) desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia -territorio de San Vicente y las Granadinas-, pero minutos después se precipitó específicamente a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.

Un video de un ciudadano colgado en las redes sociales muestra el momento en que la aeronave cae al agua.

El piloto Sachs alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista. Esa fue la última comunicación que tuvo la torre de control con Sachs.

Los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente. La causa del accidente aun se desconoce, aunque la Policía investiga la misma.