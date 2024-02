Susana Giménez se enojó por el faltazo de un famoso a su cumpleaños

Sabido es que, Susana Giménez cumplió ochenta años y lo celebró con una mega fiesta en La Mary, su mansión de Punta del Este, a la que asistieron amigos, familiares, colegas y gente del ambiente.

Así, la Diva se divirtió a lo grande, recibió una gran cantidad de regalos y disfrutó de la presencia de varios amigos famosos, como Ricardo Darín, Marley, la Negra Vernasi y Humberto Tortonese, entre otros.

Pero, a pesar de que la fiesta estuvo genial, hubo un faltazo que no pasó desapercibido para Susana. Desde la tele aseguraron: "Fue una noche muy linda y emocionante pero también tuvo un gran ausente que fue Sebastián Yatra”.

Asimismo, desde los programas especializados señalaron que "en un momento Susana preguntó por el colombiano y nadie sabía qué decirle. Estaba un poquito fastidiosa por la ausencia del intérprete. Preguntó dos o tres veces y nadie sabía bien por qué no había asistido. '¿Y Sebastián Yatra? ¿Qué pasó? No lo invito más...', habría comentado Susana. Tampoco le dio mucha importancia”, aseguran desde los medios.

Finalmente, los comentarios de los medios indicaron que “Lo que me llama poderosamente la atención es que Yatra no le haya avisado a Susana que no iba, Quizás tenía compromisos laborales y le avisó a alguien que se le hacía imposible asistir y ese alguien no le avisó a Susana”, cerraron.