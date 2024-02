La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Argentinos vs Banfield TNT SPORTS

19:15 Boca Juniors vs Def y Justicia ESPN Premium

21:30 Belgrano vs Godoy Cruz TNT SPORTS

21:30 Central Cba (SdE) vs Sarmiento (J) ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

09:20 Manchester City vs. Everton ESPN/STAR +

11:50 Tottenham vs. Brighton ESPN/STAR +

11:50 Fulham vs. Bournemouth STAR +

11:50 Liverpool vs. Burnley STAR +

11:50 Luton Town vs. Sheffield United STAR +

11:50 Wolverhampton vs. Brentford STAR +

14:20 Nottingham Forest vs. Newcastle ESPN Extra/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Alavés vs. Villarreal ESPN Extra/STAR +

12:00 Real Sociedad vs. Osasuna ESPN Extra/STAR +

SERIE A

10:50 Cagliari vs. Lazio STAR +

13:55 Roma vs. Inter ESPN/STAR +

16:30 Sassuolo vs. Torino ESPN Extra/STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Augsburg vs. RB Leipzig STAR +

11:20 Borussia Monchengladbach vs. Darmstadt 98 STAR +

11:20 Union Berlin vs. Wolfsburg STAR +

11:20 Werder Bremen vs. Heidenheim STAR +

14:20 Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:50 PSG vs. Lille ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 San Miguel vs Estudiantes (BA)

17:00 Quilmes vs Talleres (RdE)

17:00 Dep. Madryn vs Aldosivi

17:00 San Telmo vs Gimnasia (S)

17:00 Almagro vs Dep. Moron

21:15 Alte Brown vs Tristan Suarez

21:45 Brown (A) vs Temperley

ATP 250 - CÓRDOBA OPEN

15:30 Semifinal 1 y 2 FOX SPORTS

COPA AMÉRICA DE FUTSAL

16:30 Tercer Puesto DGO/DSPORTS+ / 1613

19:30 Final DGO/DSPORTS+ / 1613