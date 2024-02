"No tenemos ni una gota", el fuerte reclamo de vecinos de la Región ante la falta de agua: qué dice ABSA

Una gran cantidad de vecinos de Tolosa, Parque Saavedra, La Loma y varios barrios más, aseguran que durante la madrugada de este sábado (y algunos desde hace ya varios días atrás), "no tuvimos una gota de agua" y que por el momento nadie les dio una respuesta sobre cuándo se volverá a restablecer el servicio.

Como comentó EL DIA, la empresa ABSA estuvo realizando obras que dejaron sin servicio a los consumidores, que ante las altas temperaturas, exigen poder tenerlo.

"No podemos lavar los platos", "No me puedo bañar", "Hace calor y necesitamos el agua", "Ni siquiera sale un hilito", "No podemos vivir así", son algunas de las quejas más recurrentes de los vecinos.

Algunas de las direcciones que aún continúan sin "una gota" son: 73 y 18, 53 y 30, 11 y 64, 66 y 137, 7 y 66, 1 y 54, 70 y 10, 63 y 19, 69 y 17, 61 y 122, 2 y 528 bis, 62 y 28, entre otras.

Según comentaron desde la empresa proveedora de este servicio, esta mañana se finalizaron las reparaciones sobre el acueducto en calle 120 y 50.

"La Estación Elevadora de Agua Bosque se encuentra operativa, y la normalización del servicio será en forma paulatina debido a la despresurización de la red de agua", agregaron.