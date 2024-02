Cancelar una deuda de Anses con jubilados y provincias

eleconomista.com.ar

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es una fuente de interminable polémica. Si bien la última discusión acalorada se dio en el Congreso en el marco de la intención del Gobierno de trasladarlo al Tesoro Nacional, hubo muchas ocasiones en el pasado en que se manipuló el FGS, causando la misma consternación.

La razón de la crispación cada vez que tocan el FGS es que es el “fondo de los jubilados”.

FGS: un poco de historia

El FGS tiene los activos que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) compraron, entre 1993 y 2008, con los aportes de los trabajadores que optaron por ellas. Estos activos estaban nominados en cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Es decir, eran propiedad de cada trabajador.

Cuando se elimina el régimen de capitalización en 2008, correspondía que los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores fueran depositados en las compañías de seguro de retiro para seguir creciendo (ya no recibiendo aportes porque el 100% pasó al régimen de reparto) a fin de otorgarles a los trabajadores, cuando se jubilaran, la renta vitalicia que le correspondería según sus ahorros hasta 2008.

Pero no. Se decidió estatizar los ahorros, colocarlos en el FGS de la Anses. O sea que, más que el “fondo de los jubilados”, es el “fondo de la estafa”.

Los defensores de la estatización de los ahorros argumentan que los trabajadores que sufrieron la estatización, cuando se jubilen, recibirán la totalidad de su jubilación de la Anses, que es la dueña del FGS. El argumento es tramposo, porque la persona pudo haber tenido más ahorros en su cuenta de capitalización individual que lo que le tocaría jubilándose en el régimen de reparto. Pero, bueno, ya está.

La cuestión es que el 68% de los activos del FGS son títulos públicos del Estado Nacional. Luego hay 3% de títulos de otros entes estatales donde hay bonos provinciales. Lo más apetecido es el 17% de acciones en empresas privadas y 3% en obligaciones negociables.

La propuesta de pasar el FGS al Tesoro

La idea de pasar el FGS al Tesoro es muy pertinente. Si bien el FGS es propiedad de la Anses, lo cierto es que la ANSES tiene un déficit de 1,5% del PIB por año que lo financia, no con el FGS, sino que se lo financia el Tesoro.

Luego, el Tesoro tiene deuda con el FGS. Por eso tiene mucho sentido establecer que el FGS pase al Tesoro y el Tesoro dé por cancelada su deuda en el FGS y siga pagando el déficit de la ANSES.

El punto es que el FGS hoy es un activo de la Anses y la Anses tiene pasivos con jubilados por juicios con sentencia firme por reajustes de jubilaciones a raíz de que la Anses liquida mal muchas jubilaciones y tiene deuda con las provincias con cajas no transferidas.

Lo de la deuda de la Anses por juicios de jubilados le queda claro a la gente. No hay persona en Argentina que no tenga un abuelo, una abuela, el padre, la madre, tío o conocido que no tenga un juicio (muchos de larga data) contra la Anses.

Menos claro es por qué Anses le debe a las provincias con cajas no transferidas.

La cosa es así. En los orígenes, todas las provincias tenían sus propias cajas previsionales. Y todas entraron en déficit. En los ‘90, en el marco de un saneamiento integral de las cuentas públicas, se instrumentó un proceso de transferencia de las cajas provinciales a la Anses.

Adhirieron 10 provincias: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago y Tucumán. CABA está en igual situación porque nunca tuvo un régimen previsional propio.

Pero el resto de las provincias optaron por mantener las cajas de sus empleados. Incluye a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Así, la Anses pasó a financiar el déficit de las cajas transferidas, que no es poco, ya que en 2023 hubo aportes y contribuciones de los empleados públicos de las provincias con cajas transferidas por $84.000 millones y gasto en jubilaciones de ex empleados públicos de cajas transferidas por $364.000 millones. Un déficit de $280.000 millones.

Entonces, para poner en pie de igualdad a todas las provincias, se estableció, por ley, que la Anses debe transferir a las 13 provincias que mantienen sus cajas un monto equivalente al que hubieran erogado si la caja se hubiese transferido.

Hace 4 años que la Anses acumula deuda por este concepto porque no hizo el cálculo, da adelantos discrecionales y encima a valores históricos. Esta deuda es la que hay que cancelar con las provincias para sanear el pasivo de Anses ante el traspaso del FGS al Tesoro. Parte de esta deuda se puede cancelar con los títulos públicos provinciales que tiene el FGS.

En suma, en el marco de consolidación de deuda que propone el Tesoro habría que consolidar los juicios de ANSES con sentencia firme, los títulos públicos provinciales del FGS con la deuda de ANSES con las provincias con cajas no transferidas y los títulos públicos nacionales del Tesoro en poder del FGS con la transferencia del FGS al Tesoro.

Y aceptar que el sistema previsional está quebrado. Por eso, necesita un ordenamiento.