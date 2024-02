Maratea recargado: apuntó a los K, y comparó a Brancatelli con Tini Stoessel

Alejado de los medios, y de la alta exposición que supo tener hasta meses atrás, Santiago Maratea reapareció. A través de una serie de historias de Instagram, y motivado por los recurrentes pedidos de que organice colectas para diferentes causas, apuntó contra los kirchneristas y hasta comparó a Diego Brancatelli, a quien acusó de haber iniciado una “opereta” en su contra que le “quemó la cabeza”, con Tini Stoessel.

La mediática colecta que Maratea realizó para Independiente fue la última y, tal vez, la más polémica. Desde entonces, el influencer se ha mantenido lejos de las redes, abrazado por su faceta de futbolista que lo tiene como miembro de un equipo del ascenso. Sin embargo, frente a los reiterados pedidos de ayuda, explotó.

“Qué se piensan, que les voy a dar guita a todos los jubilados, comida a todos los comedores, apago a los incendios. ¿Algo más querés que haga? Se lo podrían exigir a otra persona, agarrá a tu artista favorito, que tiene un montón de llegada, y pedile que haga eso”, comenzó lo que sería una catarsis 2.0.

“Todos los que preguntan ‘dónde está Maratea ahora’, y cuando entras a su perfil son kirchneristas. Amigos, si vos sos kirchnerista, no podés correrme con el ‘donde estás ahora’, porque uno de los principales motivos por los cuales desaparecí un poco de las redes y los medios es porque la opereta mediática que hubo en mi contra el año pasado fue terrible. Me quemó la cabeza”, dijo.

“Periodistas como (Diego) Brancatelli, medios como El Destape, C5N... toda gente que estaba bancada con plata del Gobierno. ¿Para qué? Para instalar mentiras”, agregó el joven y apuntó con nombre y apellido.

“Después lo veías a Brancatelli en Qatar, Dubai, Nueva York... parecía Tini (Stoessel) el gordo ese, ¿con qué plata? Con plata del estado que la usaban en operar contra ciertas personas. La opereta mediática e institucional que hizo el kirchnerismo contra mi persona, con plata del Estado... así que chupenme bien la....”, lanzó, furioso.

“El año pasado en una misma semana a mí me llegó una intimación de AFIP, de AGIP, de IGJ y una denuncia penal. Todo quedó en la nada, porque no encontraron nada. No me pueden correr con nada. Vayan a correr a los periodistas de C5N que viven en barrios cerrados, que viajan por el mundo, que tienen autazos...”, agregó, detallando cómo fue esa persecución que denunció.

Y sumó: “Me tuve que bancar a Charo López, Martín Garabal y otros pelot… que saltaron a bardearme diciendo que yo hacía antipolítica, porque de eso tenía que encargarse el Estado. Tenías a un presidente atajando penales en Miramar y a Sergio Berni que en vez de traer soluciones trae problemas. ¿Qué antipolítica? Soy un argentino que defiende su país, su tierra. Los políticas acá no hacen nada. Vayan a exigirle ahora a Alberto, con toda la guita que está gastando en España. Sabes cómo apagas todos los incendios de la Patagonia”, cerró, indignado.