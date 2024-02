La grieta llegó a LAM: Yanina Latorre y Marcela Feudale se sacaron chispas en vivo

En un intenso episodio en el programa LAM, Marcela Feudale y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte enfrentamiento a raíz de declaraciones políticas realizadas por Latorre en su programa radial, El Observador. El cruce se desató cuando Feudale reprochó a su compañera por hablar sobre su posición política sin comunicárselo directamente.

"Me estás juzgando y no me gusta que me ataquen y no me arroben", expresó Feudale a Latorre, quien respondió: "No te estaba atacando ni tenía por qué arrobarte, ¿por qué te pones tan nerviosa?". La discusión escaló rápidamente, con Feudale manifestando su enojo por enterarse de las opiniones de Latorre a través de terceros.