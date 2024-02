Cafiero repudió la visita del exprimer ministro Cameron a las Islas Malvinas: "Se trata de una inadmisible provocación"

El diputado nacional, Santiago Cafiero, expresó su repudio del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, David Cameron, a la visita a las Islas Malvinas. A través de la red social X, destacó que: "La defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas es un mandato histórico plasmado en nuestra constitución que el gobierno debe cumplir".

David Cameron, llegó hoy a las Islas Malvinas, a un mes de haberse reunido con el presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos. En el marco de una gira por distintos países de Sudamérica, Cameron desembarcó el territorio en disputa, no sin anticipar que "la soberanía no será objeto de discusión", luego de que Milei reiterara el reclamo al pedir que las islas sean entregadas a la Argentina.

Expreso mi más categórico rechazo a la presencia del secretario de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, en las Islas Malvinas.



Se trata de una nueva e inadmisible provocación, que no sucedía hace 30 años, y que debe ser rechazada por el gobierno nacional. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) February 19, 2024

En ese marco, el excanciller de Argentina, remarcó: "La presencia del secretario Cameron en Malvinas es grave por dos motivos, principalmente: 1) Reedita, tras 30 años, la visita de un canciller británico a Malvinas. 2) Ocurre en el contexto de la reciente reunión Milei-Cameron en Davos". Además, agregó: "Durante las tres décadas transcurridas desde la visita del canciller británico Douglas Hurd en 1994, el Reino Unido se ha negado sistemáticamente a abordar la cuestión de la soberanía, a pesar de los reiterados intentos impulsados por la Argentina".

"En particular resulta preocupante que, tanto tras la reunión de Davos como durante la visita de Cameron a Malvinas, el gobierno británico invoque el pretendido derecho de autodeterminación de los isleños sin que exista expresiones de rechazo por parte del gobierno argentino", expresó Cafiero. También, indicó que: "Es clave recordar que según resoluciones 1514 y 2065 de la AGNU no es aplicable el principio de autodeterminación a la Cuestión Malvinas, caso particular y especial de descolonización que involucra al principio de integridad territorial y existencia de una disputa de soberanía".

Por último, cerró: "Sorprende y preocupa el silencio de la Cancillería argentina. El rechazo y la protesta de este tipo de actos y provocaciones no es una hostilidad. Es usar el derecho internacional para preservar derechos que le corresponden a la República Argentina".