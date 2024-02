En Ingeniería preocupa el número de egresados

La Facultad de Ingeniería de la UNLP se prepara para arrancar un año récord en el que superó ampliamente el número de inscriptos con respecto al 2023 y en ese marco las autoridades recibieron a las familias de los ingresantes en un encuentro en el que expresaron la preocupación por la deserción estudiantil.

“El ingreso de este año fue de 2.200 inscriptos, mientras que el año pasado fue de 1.700. A nosotros nos sorprende porque, normalmente, las carreras de Ingeniería disminuyen en otros lados, pero acá siempre aumentan”, relató el decano de la facultad, Marcos Actis ante la atenta escucha de los padres. Pero a pesar de mostrarse “contento” con este incremento reconoció que “más contentos nos pondría que el número de egresados de 450 fuese más alto. Por eso tenemos esta reunión”.

“Es un crimen que un país donde la educación universitaria es gratuita, que nos da un título profesional, que nos permite ascender en la vida, no poder tener más chicos que egresen”, aseveró el decano que aprovechó el momento para defender el carácter gratuito de la universidad al destacar que “si yo tendría que cobrarles a los 6.500 chicos que están cursando, que no lo haría ni loco porque voy a pelear hasta el último momento por la educación gratuita, deberíamos estar pensando en una cuota mínima de 200.000 pesos por mes”. “Tenemos 1.300 docentes, 200 no docentes, pagamos 5 millones de pesos de luz y por lo que escuchamos vamos a pagar 10 millones el mes que viene. Entonces, comprendan por qué hacemos el esfuerzo, sus hijos tienen que aprovechar esta oportunidad”, insistió Actis.

Ante esta marcada diferencia entre el número de ingresantes y de egresados, Actis apeló al acompañamiento de las familias y al esfuerzo de los alumnos para llevar adelante la carrera, en que puedan tener el espacio, el tiempo y la tranquilidad para estudiar.

Además del decano, participó del encuentro la profesora titular de Matemática Para Ingeniería (Mate Pi), Rossana Di Domenicantonio, quien subrayó la importancia de su materia ya que “la matemática es una herramienta necesaria para todo ingeniero, entonces la base tiene que ser sólida para que después puedan avanzar en los contenidos más complejos”, manifestó.

Ambos docentes le comunicaron a los padres toda la información sobre la facultad, las carreras, la forma de enseñanza, su personal y de la parte edilicia. También le explicaron las diferentes becas a las que pueden acceder los alumnos tanto de la Unidad Académica como de la Universidad y de otras instituciones y empresas.

Al cierre de la reunión los familiares tuvieron la posibilidad de realizar consultas a las autoridades. Como conclusión de la jornada, el decano expresó que “después de tanto esfuerzo que realizamos, recibimos el reconocimiento de los padres y de los chicos que nos dicen que se sienten como en sus casas. Y eso me infla el pecho de orgullo por el trabajo de nuestra Facultad”.