La necesidad de poner un freno al accionar sin límites de los motochorros

Sobre la actividad delictiva de los motochorros en La Plata se sabe casi todo, pero hace mucho que no se hace absolutamente nada. De acuerdo a estimaciones serias dadas a en conocer los últimos tiempos, los omnipresentes “motochorros” participan en la inmensa mayoría de los robos callejeros y asaltos a viviendas, sin que la autoridad policial atine a adoptar medidas preventivas que terminen con este calvario para la población.

Tal como se señaló en el informe publicado ayer, titulado con acierto “Motochorros, la dura realidad con la que conviven todos los platenses”, `poner un pie en la calle para cualquier vecino ya es sinónimo de peligro.

No importa el lugar ni la hora, si es de noche o de día. Tampoco interesa la condición social de las eventuales víctimas: pueden ir en vehículos de alta gama, en autos usados, en motos, bicicletas, patinetas o simplemente caminando por la vereda.

Las víctimas pueden ser varones o mujeres, adultos mayores, adolescentes o niños: siempre estarán los motochorros al acecho, con armas de fuego o armas blancas listas para amedrentar y usar. Todos pueden ser maniatados, golpeados, atados, heridos y hasta muertos por estos delincuentes.

No sería una metáfora exagerada decir que los vecinos platenses se están quedando afónicos de pedir mayor presencia policial en las calles. Se demandan más patrullajes –cada vez menos visibles- porque ellos son las herramientas básicas para iniciar el control de las calles, hoy sin freno para los motochorros y de toda clase de malvivientes.

Hay pautas objetivas que definen la posible presencia de un motochorro y no la de un simple y honesto motociclista. El primero suele no contar con patentes identificatorias en sus vehículos y, en caso de haberlas robado, no disponer de documentación que certifique la propiedad del vehículo.

Lo que suele advertirse, además, es que en los operativos callejeros la policía detiene más a los automóviles que a las motos. Estas no sólo suelen quedar exentas, sino que, por su especial porte y velocidad de salida, deben presentar mayores dificultades para detenerlas.

Si fuera así, es llamativo que los retenes no dispongan de vehículos aptos para perseguir a esas motos. O que no se instale otro vallado más adelante, para interceptar a los eventuales motociclistas prófugos.

No parece discriminado ni vejatorio –como no lo son los operativos de alcoholemia- que quienes conducen una moto sin patente, que utilicen mochilas en las que podrían llevar armas, sean interceptados preventivamente. Son muchas las infracciones comunes que comete el universo de los motociclistas: andar sin casco, sin papeles, con la mujer y dos o tres hijos como acompañantes o zigzagueando a toda velocidad por avenidas y calles. Está bien labrarles infracción, pero mucho mejor sería que ahora se tomen más medidas contra quienes salen para robar, asaltar y eventualmente matar a los vecinos que se resisten como pueden, frente a estos asaltantes que venían con armas preparados para el robo.

En materia de seguridad ciudadana, la experiencia demuestra que, cuando la Policía lo quiere y se decide a actuar, la ola de delitos se mitiga. Es una realidad ya probada. En el caso que aquí se refleja, sólo haría falta, entonces, que la fuerza policial inicie un combate sistemático contra los motochorros y los resultados positivos no tardarían en hacerse sentir. En cambio, si no lo hace, la Ciudad podría ser una zona liberada para los motochorros.