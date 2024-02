Se supo: Beatriz Olave confesó cómo comenzó el amor entre Marixa Balli y Rodrigo Bueno

Ahora, la madre de Rodrigo Bueno y su exnovia volvieron a encontrarse después de muchos años. Así, después de varios años de estar alejada de los medios, Beatriz Olave dio detalles de cómo se encuentra su salud y del festejo de su cumpleaños en Córdoba junto a sus afectos.

Beatriz resaltó que hace muchos años que no se encontraba con Balli, pero comentó: “Los años no pasan, Marixa está intacta. Siempre la veo por la tele haciendo la publicidad de su negocio”, al tiempo que sumó: “Siempre la veo activa y ahora como angelina también. Me encanta que esté siempre vigente”, dijo la mujer que supo llamar la atención junto a su hijo hace muchos años.

Asimismo, Olave reveló: “Ella estaba trabajando en Clericó con Cola, en una revista con Pradón y Rodrigo tenía que hacer un video con la chica del ascensor”.

Entonces, Olave señaló: “Veníamos en el colectivo y me dijo ‘¿mamá cuál te gusta de las dos chicas?’, entonces yo le dije que la morocha. Yo me peinaba con una cola en la cabeza y ella igual, es divina. Cuando hicieron el video estaba el padre con el representante”, contó la madre del Potro.

“Tenían que hacer una toma y no sé si se tenían que dar un beso, pero no se dieron un beso, se dieron un besazo que no terminaba más y creo que ahí empezó una relación de amor, la cual siguió siempre hasta los últimos días de su vida”, dijo Beatriz.

Por último, vale destacar que, la madre del cantante resaltó que Marixa en ese momento era más conocida que su hijo y que la relación lo ayudó a poder ser más visible. Además, contó que los hombres le pedían autógrafos a él y que las mujeres a Balli.