Preocupante mensaje del cantante BM : “Estoy pasando un momento difícil en mi vida personal”

Momento difícil. Luego de los rumores de infidelidad, el artista reapareció e inquietó a sus seguidores. Desde que la ex participante de Gran Hermano, Lucila “La Tora” Villar, haya confirmado su romance con el cantante BM (Brian Joel Martignone), el artista decidió reaparecer en las redes sociales luego de los rumores de infidelidad y confesó que no la está pasando bien. “Hola mi gente., estoy inactivo porque estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Así q voy a estar unos días sin aparecer en redes. Gracias a los q me escribieron y se preocuparon x mi gordita y x mí”, comenzó escribiendo el cantante en una historia de Instagram donde se puede ver de fondo que se encuentra en un hospital.

Luego de salir de las redes por unos días y dejar preocupados a sus fanáticos agregó: “Y Gracias por estar siempre ahí, acompañándome en las buenas y en las malas. Les mando un abrazo a todos”, señaló el artísta.

Así, BM y su actual pareja La Tora Villar no habían salido a dar declaraciones luego de los supuestos rumores de infidelidad que comentaron diferentes programas especializados en la tele, dónde de aseguraron que el joven le habría sido infiel todo este tiempo con su ex novia, Milagros.