¿Arrancan las clases en Provincia? Varios gremios dejaron abierta la posibilidad de convocar a un paro

A poco más de una semana del comienzo del ciclo lectivo 2024, tres gremios dejaron abierta la posibilidad concreta de que las clases no inicien en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la FEB, SUTEBA y SADOP, integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Desde SADOP indicaron que "si no hay paritaria se inicia un fuerte proceso de acción que indudablemente nos va a obligar a ir al paro. No nos va a dejar otra posibilidad. Si no hay paritaria no hay salario mínimo garantizado, no hay actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para el territorio de todo el país, no hay posibilidad de acordar sobre infraestructura, ni material didáctico y un etcétera muy grande", por lo que se planteó que de no haber un llamado inmediato se convocará a una medida de fuerza a nivel nacional.

Desde la seccional Provincia del gremio que nuclea a los docentes del sector privado indicaron que "se va a esperar hasta el jueves para ver si el Gobierno nacional convoca a los sindicatos" para entablar una negociación. De no ser así, el anuncio de un paro sería inevitable.

Ayer, los sindicatos docentes nucleados en la CGT, entre los que se encuentra SADOP, además de la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), donde se acordó avanzar mañana con una medida de fuerza conjunta si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria nacional.



Por su parte, CTERA, integrante de la CTA, tendrá también mañana su congreso nacional para definir eventuales medidas de fuerza. En ese marco, en la jornada de ayer sesionó el Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA y se aprobó "por amplísima mayoría" la propuesta de incremento del 20% que presentó Provincia y "por unanimidad, desde la CTERA, exigir convocatoria a Paritaria y envío de fondos a las provincias; que de no ser así, se avanzaría en un Plan de Lucha Nacional".

Mientras que los congresales de la FEB, además de aceptar la oferta de Provincia, "dieron flexibilidad al Consejo Directivo para realizar posibles medidas de fuerza conjuntas con otras organizaciones sindicales y cualquier acción gremial que permita defender los legítimos derechos de los docentes”, indicó su titular, Liliana Olivera.

De esta manera, en caso de no haber un llamado inminente a una paritaria docente nacional, todo indica que el viernes 1º de marzo no comenzarán las clases en territorio bonaerense.