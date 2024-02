“Una familia quedó pelada”: la inseguridad en La Plata nunca se corta

En esta época del año, cuando los adolescentes aún disponen de tiempo para reunirse antes de arrancar el período de clases, es común las juntadas en alguna casa para pasar un rato de diversión y buena compañía.

Eso precisamente fue lo que decidieron hacer cuatro jóvenes de entre 16 y 17 años, que asisten a la misma escuela, en una vivienda de Altos de San Lorenzo. Claro que la historia terminó en un disgusto para todos, incluida la mamá de uno de ellos.

La mujer, Claudia Gómez (46), relató en detalle a EL DIA detalles sobre lo sucedido.

“CLAUDIA, ABRÍ O LE PEGO UN TIRO”

La mujer recordó que estaba cocinando para la cena, a las 20.30 del lunes, tras haber salido a hacer los mandados, cuando se dio una situación tan imprevista como estremecedora.

“Uno de los tres compañeros de colegio de mi hijo, de 16 años, le estaba cortando el pelo a uno de los chicos, al lado de una ventana que da a un patio delantero de la casa, cuando un delincuente corrió con una mano la cortina de tela y le puso una pistola en la cabeza”, refirió.

Enseguida, el menor intimidado, sus compañeros de colegio y la propia dueña de casa, escucharon azorados de boca del mismo asaltante cuando le ordenaba a la mujer: “Claudia, abrime la puerta o le pego un tiro”.

No dispuesta a correr riesgos, la mujer accedió a esa exigencia y recordó que “uno de ellos demostraba tener 26 a 27 años y el restante parecía un poco más grande. Uno estaba a cara descubierta y el otro cubría su cara con un barbijo y llevaba puesto un gorro con visera”.

“Los dos estaban armados”, acotó. Y no escatimaron violencia con tal de lograr su propósito.

En tal sentido, Claudia mencionó que “a mi hijo y a sus tres compañeros de colegio, los obligaron a tirarse al piso, donde los taparon con sábanas y toallones”.

“DAME EL ORO Y LOS DÓLARES”

Con el grupo de amigos reducidos, ambos asaltantes comenzaron a atosigar con amenazas a la mujer.

“Uno de esto ladrones me dijo `dame el oro y los dólares, a lo cual le respondí que acá no iban a encontrar nada de eso. Que solo podían llevarse mi riñonera, donde guardaba 10.000 pesos”, recordó.

De inmediato, en el living de su casa y acompañada por familiares, expuso que los intrusos también sustrajeron “una PlayStation 5 con dos joysticks, de mi hijo; tres celulares, uno mío, otro de mi hijo y el otro del chico que vino a cortar el pelo, a quien además le robaron las máquinas que trajo para esa tarea”.

“ME LLEVO A UNO DE LOS PIBES”

Posteriormente, Claudia trajo a su memoria otro de los momentos dramáticos que caracterizaron a este caso de inseguridad.

“Mientras me reclamaban que les entregara el dinero que había en la casa, uno de los delincuentes me dijo `dame toda la plata o me llevo a uno de los pibes´. Costó, pero al final se dieron cuenta que no les había mentido cuando les aseguré que sólo tenía los 10.000 pesos que había en mi riñonera”, reflejó.

También resultó de suma tensión para las víctimas, cuando uno de los asaltantes “obligó a mi hijo a que se levantara para ir a su habitación con él, donde la revisaron toda al igual que habían hecho en mi pieza”.

“Para colmo -continuó- cuando lo hicieron volver al living para que se acostara en el piso con los demás compañeros del colegio, como mi hijo me pedía que me callara porque les aseguraba a los ladrones que no había más plata, el delincuente que estaba a cara descubierta le pegó una patada en la parte trasera de la cabeza”.

Demás está imaginar lo que representó para ella esa despiadada e incomprensible actitud de parte del ladrón.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo duró la horrenda experiencia, la damnificada estimó que “menos de 10 minutos”.

También dio a conocer que esos sujetos “vinieron con mochilas, en las que cargaron todo lo que nos robaron”.

Con el botín en su poder, “se subieron a una moto cross roja, blanca y negra, con la que habían llegado, y se dieron a la fuga”.

Con las pulsaciones a mil, Claudia atinó a subirse a su auto para “ir a buscar a mi yerno, que vive a dos cuadras de casa”.

Sin embargo, señaló, “no estaba y volví a casa con mi hija”.

“HAREMOS UNA REUNIÓN VECINAL”

Por otra parte, la mujer sostuvo que “este barrio venía tranquilo, pero últimamente se empezó a complicar con la inseguridad”.

“Hace un mes, se metieron en la casa de una vecina cuando ella había salido al mediodía a hacer los mandados. Cuando estaba volviendo, justo los delincuentes escaparon en una moto”, consignó.

La situación motivó la decisión de hacer una reunión vecinal, donde analizarán cómo defendernos de los robos.

“Es probable que ahora pongamos cámaras de seguridad o la alarma vecinal”, cerró.