El Kun Agüero ilusiona a los hinchas de Independiente con su regreso

El retiro inesperado del Kun Agüero por problemas de salud en 2021 sorprendió a todos. Incluso a él mismo, que vio interrumpida su carrera de un momento a otro.

Tras dar un paso al costado de la actividad física, siguió involucrado con el deporte desde el mundo virtual, organizando torneos a través de plataformas o creando su propia empresa. Pero ahora, estando en Argentina y muy cerca de Carlos Tevez, actual DT de Independiente, ilusiona a los hinchas del Rojo con su regreso.

Al ser consultado si volvería a jugar con los de Avellaneda, el ex Barcelona no dudó en compartir un mensaje que dejó una puerta abierta. Desde Twitch, contó que estaba entrenando y “se vienen cositas”.

“Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilitos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza. Tengo un poquito de cerveza, pero nada”, comentó el ex Manchester Citi.

Los seguidores insistieron con su vuelta, bajo la dirección técnica del Apache, por lo que tomó el teléfono y se comunicó con su cardiólogo. “¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20 pero 10 al menos. Imaginate que me lesioné pateando al arco solo, imaginate con dos centrales. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione, yo creo que estamos bien. ¿Vos cómo me ves?”, consultó.

Y el especialista sostuvo: “Por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde. Y hacerte correr como si fuera el partido. Es cierto que cuando tenes los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tenes que estar bien preparadito. Yo te diría que prepárate, que tenés una esperanza . Decile que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo

Sus ganas de volver a la actividad física, más aún en Independiente y bajo la conducción de su amigo Tévez, es la apuesta fuerte de Sergio Agüero este año. “Me estoy exigiendo bastante. Arranqué hace dos semanas a entrenar porque vienen cosas importantes. Voy a probar seguramente en la Kings League al ciento por ciento, con un control. También tengo dos torneos importantes para jugar con un equipo. Vamos a ir viendo, a ver cómo se da”, le confesó a sus seguidores.