Lo que faltaba: alarma en grupos vecinales por falsos fumigadores

La invasión de mosquitos en la Región genera un malestar que en las últimas horas incluye algo más que las picaduras.

Y es que se conocieron al menos dos casos donde esta situación de los insectos impulsó acciones maliciosas.

Por un lado, en distintos grupos de WhatsApp barriales de La Plata circuló una fotografía de un fumigador con una leyenda donde se alerta a los vecinos sobre que se trataría de un falso empleado municipal que engaña a los frentistas para robarles en sus domicilios.

Esa imagen iba acompañada de un audio donde una mujer que no se identifica dice: “Acaban de tocar el timbre diciendo que son de la municipalidad y que si queremos que fumiguen dentro de la casa”, agregando una dirección con calles con denominación numérica.

Tras chequear el dato, se comprobó que se trata de una noticia falsa, o que al menos no se trata de un caso que haya ocurrido en La Plata. Por eso mismo es que se pide a los vecinos que no difundan esa publicación.

Por otro lado, sí hay diferentes personas buscan aprovecharse de la invasión de los mosquitos y ofrecen fumigación en domicilios particulares de Berisso haciéndose pasar por trabajadores municipales.

Frente a esta situación, la Municipalidad de Berisso alertó a los vecinos de la vecina ciudad por la presencia de estos falsos trabajadores comunales y remarcó que ningún empleado municipal se encuentra desarrollando ese tipo de tareas.

A su vez, aclararon que, en caso de que una situación similar, los frentistas deberán realizar la denuncia pertinente en la comisaría más cercana o llamar al 911.

“Es importante aclarar que los trabajos de fumigación se realizan a través del área de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Secretaría de Salud, en espacios públicos y respetando un cronograma establecido”, indicaron desde el Municipio.

PREVENCIÓN Y FUMIGACIÓN

Los especialistas aseguran que los mosquitos que invadieron la Región no son de la especie que trasmite el dengue. Además, no se reproducen en zonas urbanas. No obstante, es mejor prevenir las picaduras y tenerlos alejados de los domicilios.

Por eso, la Comuna realiza tareas de fumigación. Hoy, avanzarán en Gonnet (Hospital de Gonnet, Centenario de 501 a 511, calles 28, 478, 479, 519, 21, 22), City Bell (29, 455, Plaza Belgrano, Plaza San Martín, Plaza Mitre), Casco (118, 35, 36, 5, 71, 72, 59, 3, 4, 41, 8, 27, 43, 44), San Carlos (522, 132, 133, 523, 137), Tolosa (529, 20, 21, 527, 528 , 17 a 19 de 528 a 530), Altos de San Lorenzo (89, 22 bis, 18, 89), Los Hornos (71, 140, 141), Romero (518, 156), Villa Elvira (92, 5, 6, 610, 611), Arturo Segui (420, 221).

Limpieza y control de mosquitos, otra postal de la invasión / D. Alday