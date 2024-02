Reclaman por luminarias apagadas desde hace varios días en Barrio Hipódromo

En la cuadra de bulevar 83 entre 117 y 118 crece la inquietud y el malestar por la falta de funcionamiento de las luminarias de la cuadra. “Estamos en una situación de total oscuridad. Llamo a la Municipalidad para preguntar y me dicen que el tiempo de espera para que me atiendan es de 25 minutos. No se puede salir a la calle de noche por lo oscuro que está y el peligro que hay”, le dijo a este diario Victoria, vecina de la zona.