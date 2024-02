Entraron a un edificio y se llevaron una motocicleta, a metros de Plaza Islas Malvinas

Un nuevo hecho delictivo castiga a la Ciudad, esta vez a metros de Plaza Islas Malvinas y Control Urbano. En un edificio ubicado en 57 entre 21 y 22, robaron una motocicleta y escaparon sin dejar rastros.

Se trata de una Honda CG 150 Titán color negra. Según denunció el dueño, la motocicleta quedó, como todos los días, estacionada en el interior del patio del complejo edilicio que se comparte con el resto de los vecinos.

El rodado fue estacionado allí el jueves por la noche. Al día siguiente, es decir, el viernes por la tarde fue a buscarla y ya no estaba.

Ante la incertidumbre, consultó al grupo de Whatsapp del edificio y un vecino aseguró que alrededor de las 5 de la mañana de ese día escuchó ruidos de lo que supone es otra moto que estaba allí y al asomarse vio a tres hombres “tratando de arrancar una moto”.

Los sujetos lo habrían “apuntado con un arma de fuego”, por lo que volvió al interior de su casa y avisó al 911. El dueño del rodado no sale de su asombro dado que “el patio está delimitado” a la calle por un portón de importantes dimensiones que hace difícil su ingreso si no tiene llave de acceso y las cerraduras no estaban violentadas.