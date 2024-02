Una salida con los más chicos: desafío al presupuesto y a la creatividad

Ir a tomar un helado, dar una vuelta por el Centro, entretenerse con los jueguitos o ir a comer a un local de comidas rápidas son algunas de las alternativas para compartir el tiempo libre con los más pequeños y dejar de escuchar “estoy aburrido”. Sin embargo, las familias se enfrentan al hecho de que salir de la casa ya implica un gasto que, tras el aceleramiento de la inflación, hace temblar la billetera.

Hasta cuestiones que siempre fueron tan simples como ir a la plaza, comprar una gaseosa y un alfajor, ahora repercute en los hogares con ingresos medios. Es que los alfajores de gama intermedia rondan los 800 pesos y la gaseosa tiene un costo similar por lo que si se sale con dos pequeños ya habrá que disponer de poco más de 3 mil pesos solo para ese gasto.

Otro de los entretiempos más esperados es ir a comer a las casas de comidas rápidas. En un tradicional local en el que se elaboran todo tipo de propuestas con pollo el combo más económico que consta de una hamburguesa pequeña, papas fritas y gaseosa chica se promociona a $2.500. Por lo que una familia tipo que no se salga de ese menú deberá contar con $ 10 mil.

En otro comercio de hamburguesas de una cadena extranjera se promocionan dos hamburguesas con queso simple con una bebida pequeña a $3.500.

Si la propuesta es detenerse a merendar en otra cadena de capitales nacionales se puede aprovechar un combo de café regular con dos medialunas a $1.190 o un tostado con café regular o jugo de naranjas a $2.290.

Optar por un refrescante helado en ese tipo de locales va de $700 a $800, los más económicos, a $2.450 los que cuentan con chips de chocolate o galletitas y salsas o $1.650 los que son similares pero más pequeños y solo con salsas.

Otro universo a explorar es el de las aplicaciones porque son otro medio para aprovechar los beneficios de los descuentos. Por caso en un tradicional local de comidas rápidas un inmenso cartel promociona frente a la puerta de ingreso “App exclusivo hamburguesa doble carne con queso, papas y gaseosa a $2.800”.

”Al menos una vez cada diez días me gusta salir con los chicos, pero se te va cerca de diez mil pesos porque cuando no piden una cosa, piden otra y la plata no rinde nada”, comentó Ofelia, abuela de tres nenas de 8, 7 y 4 años. En su caso consignó que los padres de las niñas colaboran con la salida para que la abuela mantenga esa costumbre que a las niñas les gusta tanto.

El local de juegos también es otra de las paradas obligadas de muchas familias con niños de entre 2 y 9 años. Pasar unos pocos minutos en un colorido y musical autito cuesta $219 la ficha, pero a ese juego se pueden subir dos niños.

Subirse a un inmenso transformer sale $189; dar una vuelta en una mini calesita, $239 y derribar patitos con una pistola de agua, $329.

También se puede manejar una moto y ver el circuito por pantalla con un costo de $329.

Para jugar en las máquinas de garra y tener chances de llevarse un peluche hay que disponer de entre $569 -los de tamaño más pequeño-, $679 - peluches intermedios - o $999 - los muñecos más grandes -.

“Todo lo que cargo en la tarjeta les dura aproximadamente media hora, igual tratamos de que se tomen un tiempo en elegir, ver bien a qué van a jugar, cuando uno juega el otro mira y así pasan un rato entretenidos”, comentó Lilian, mamá de Lolo y Milagros. En su caso consignó que llevar a sus hijos a los jueguitos le insume un gasto de $ 6 mil y lo hace por lo general al final de la semana.

Otra familia consignó que si bien hacen un esfuerzo por llevar a sus hijos a los jueguitos, ese es el gusto que se pueden dar ya que este verano, al igual que el pasado no se podrán ir de vacaciones.

“Nosotros tratamos de disfrutar mucho de los chicos y a principio de mes solemos traerlos a los jueguitos y llevarlos a comer una hamburguesa. Gastamos alrededor de 15 mil pesos”, contó Sebastián.

En días de calor agobiante una salida al cine es una buena propuesta para disfrutar de una película en medio de un ambiente con aire acondicionado.

De jueves a domingo ver una película en sala HD sale $4.230 + $100 por cargo de servicio si se compra online y $4.600 en boletería. Menores 2 a 9 años $4.200. De lunes a miércoles sala HD, compra online, $2.300 + $100 por cargo de servicio.

De jueves a domingo sala 3D y ATMOS, compra online: $5.240 + $100 por cargo de servicio y en boletería, $5.600. Menores 2 a 9 años $5.200. De lunes a miércoles sala 3D y ATMOS, compra online $2800 + $100 por cargo de servicio. En Boleterías: general $2.800 / Menores 2 a 9 años $2800.

De jueves a domingo sala 4D, compra online $6.600 + $100 por cargo de servicio. En Boleterías: General $6.600 / Menores 2 a 9 años $6.600. De lunes a miércoles sala 4D $3.300 / Menores 2 a 9 años $3.300.

Al costo de las entradas habrá que sumarles el de los pochoclos, el precio de las presentaciones más pequeñas arranca en los $2.500 y el de la gaseosa.

SALIDAS A PARQUES

Un paseo colorido para hacer con los chicos y que se adapta a casi todos los presupuestos es visitar la República de los Niños, el particular parque educativo ubicado Gonnet.

Es considerado el primer parque temático de América y reproduce un conglomerado urbano y rural en escala acorde a niños de 10 años, con todas las instituciones correspondientes al sistema democrático: parlamento, casa de gobierno, palacio de justicia, iglesia, puerto, teatro, aeropuerto, restaurantes, hoteles, etc.

La salida se presta a pasar todo un día al aire libre para recorrer cada uno de sus rincones, a lo largo de las 50 hectáreas.

Otro espacio interesante para visitar es el Parque Ecológico, que cuenta con unas 200 hectáreas que se pueden recorrer a pie o en bicicleta.