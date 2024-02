En algunos barrios, un infierno completo: calor, cortes de luz y poca agua

En una jornada con un pico de 37 grados y bien lejos del ambiente templado, en algunas zonas de la Ciudad el infierno estival o “bochorno”, según la denominación que le dan en la meteorología a la ola de calor de estos días, fue completo: se combinó con cortes de agua y luz en zonas de City Bell, Tolosa y el casco, como El mondongo.

“Se cortó la luz al mediodía y todavía estamos sin servicio y sin saber a qué hora va a volver”, le dijo a este diario cerca de las siete de la tarde un vecino de 1 y 65, desesperado por el calor y los problemas asociados a la falta de electricidad en su casa y en las de un área lindante extendida a las calles 2 y 3, 64 y diagonal 73. Un rato más tarde, desde Edelap, se señaló que el problema estaba solucionado, pero el lector insistía en que, más allá del anuncio, su casa estaba en penumbras, sin heladera, aire acondicionado ni ventilador. “Se están registrando casos de baja tensión, y algunos pocos sin suministro. El personal técnico ya tiene conocimiento y a la brevedad se hará presente en el lugar”, volvió a informar sobre el reclamo en ese enclave lindero a Plaza Matheu. Los vecinos apuntaron que el jueves habían tenido un corte de características similares.

También se reclamaba por la tarde en Tolosa. “Estamos desde el mediodía con el calor extremo, hicimos múltiples reclamos y no tuvimos respuestas”, señaló un frentista y detalló que el corte afectaba en 5, de 524 hacia 528.

Tras anunciar la normalización del servicio en Plaza Matheu -que no convenció a algunos vecinos-, Edelap argumentó que “en el marco de la fuerte ola de calor que azota a gran parte del país, con altas temperaturas sostenidas a lo largo de varios días, y récord nacional de demanda energética, pueden producirse interrupciones puntuales del servicio, las cuales están siendo resueltas con la mayor celeridad posible”.

Luego de los 37 grados de ayer, para hoy se espera algo parecido, con una temperatura máxima de 35 y 24 de mínima. Mañana, un poco de respiro: la máxima prevista es de 30 y la mínima de 20. El lunes más calor y para martes y miércoles el termómetro volverá a rondar los 35 grados. Recién para el jueves se pronostica una disminución a 30 grados, con lluvias y cambio de dirección del viento, que rotará al sudeste y traerá un poco de fresco.

A la vez, se indicó que “en caso de tener una interrupción individual, es importante que el usuario lo deje registrado comunicándose a los canales disponibles, WhatsApp al 221 616-0116, a través de la Oficina Virtual, la App ó con el Centro de Atención Telefónico 0800 222 3335”.

En el final de la tarde, este diario sumó el reclamo de una lectora de la zona de 17 entre 44 y 45: “Estamos sin luz desde las 19”, dijo la mujer ya cerca de las 20. Desde Edelap se señaló que no había reclamos asentados en su sistema y que en su tablero no aparecía una falla en la zona. La secuencia de días de calor, también trajo problemas en otra zona cercana, denunció otro vecino: “Martes y miércoles las manzanas que dan a 25 entre 46 y 48 no tuvieron luz. Los cortes son de día y de noche, este último caso generó que no durmiera por casi 48 horas”, dijo.

También recibió este diario un reclamo por cortes en la cuadra de 41 entre 20 y 21.

SIN AGUA

En otros puntos de la Ciudad, reclaman agua. En City Bell, un vecino indicó ayer que “en 472 entre 17 y 19, vamos por el cuarto día consecutivo sin una gota de agua. Realizamos reclamos, pero no tenemos respuestas”.

En Ringuelet, “los vecinos de Ringuelet estamos desesperados”, dijo un vecino y apuntó que “siempre tuvimos muy poca agua pero desde ayer (jueves) nada”. Con todo, indicó que deben gastar en agua para beber. “Sumado al valor se hace muy difícil nuestra vida diaria”, concluyó Ana, frentista de 516 entre 8 y 9.

Del mismo modo, reclaman en la zona del Hospital Italiano: “Desde hace varios meses tenemos un hilito de agua”, dijo un vecino.