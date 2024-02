La Plata, con 35º de térmica y falta de agua: qué zonas están con canillas secas este martes

En medio de la ola de calor que no da tregua en La Plata, y donde el termómetro supera los 30 grados según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la sensación térmica llegó a los 35º este mediodía, distintos barrios platenses están sin agua este martes 6 de febrero. ABSA informó que trabaja hoy en la reparación de redes en dos sectores de nuestra ciudad, por lo que el servicio se ve resentido. Pero además en otras zonas se quejan de la falta del elemento vital, una problemática que en muchos casos lleva varios días, tal como viene informando EL DIA.

La primera de las acciones de la empresa prestataria se lleva adelante en la intersección de las calles 140 y 52, afectando el suministro del sector comprendido por las calles 47 a 56 y de 140 a 143. La segunda intervención se realiza en Avenida 60, entre 137 y 138, provocando afectación para los usuarios ubicados entre 56 a 64 y de 137 a 140. Por otra parte, se informó que se recuperó la operación del pozo de 487 y 27 de Gonnet.

"Por todas estas situaciones en distintos puntos de la ciudad, se solicita a los usuarios restringir al máximo de sus posibilidades el consumo de agua de red, empleando el recurso exclusivamente para consumo e higiene personal", pidió ABSA, que finalmente recuerda a los usuarios que, ante dificultades en el servicio, "la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: en X, Facebook, y Telegram".

Por otro lado, en la zona de 7 y 85 los vecinos aseguran que "el agua corriente tiene un sabor raro". Según precisaron "parece que hay una fuga de combustible de la estación de servicio y el agua sabe a nafta", y agregaron que la situación que padecen ya fue denunciada "pero no hicieron nada aún", destacaron.

Más reclamos en La Plata por la falta de agua

En ese marco, son varios los vecinos que suman reclamos por la falta de agua. Estos son algunos de los que llegaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) este martes:

* Soy de la zona de Parque Saavedra y hace un mes que no tenemos buena presión de agua y además durante muchas horas se corta. A eso hay que sumarle que mi vecino tiene una pérdida de agua hace más de un mes. Los vecinos hicimos reclamos y la empresa que provee el agua tampoco viene" (Evaristo Arévalo)

* "Llevamos meses con una pérdida de agua en la calle 74 entre 119 y 120, lo que es un desperdicio y además provoca falta y baja presión del agua" (Ernesto)

* "Hace muchos días que en la zona de 22 y 80 estamos sin agua, con canillas secas. No llega ni una gota de agua en toda la noche. Los vecinos ya no sabemos a quien recurrir" (Ofelia)

* "Estamos teniendo el peor verano de muchísimos veranos malos respecto al suministro de agua. Hablo de toda la zona de Villa del Plata en particular. De las canillas no sale agua directamente, muchos vecinos se mudan de sus casas, otros con lo poco que se cargan las cisternas nos vamos arreglando, compramos agua, y nos vamos ayudando lo más que podemos. Estamos iniciando nuevamente como otros años reclamos masivos a ABSA para tratarlo en Defensa al Consumidor y en paralelo, la opción de visibilizarnos cortando la diagonal 74 el próximo domingo" (Luciano Celi)

* "Estamos en verano y hace mucho calor. Tenemos sed y ni una gota de agua para tomar ahora. Llevamos muchos días con re baja presión"

* Soy vecina de San Carlos y hace meses que estamos sin agua. El agua que debería de salir por las canillas pero sale para el asfalto. Es una vergüenza porque las facturas siguen viniendo con aumento" (Florencia)

* "En el barrio de viviendas 18 de Julio de la calle 31 entre 522 y 524 y de 31 a 29, hace 5 días que estamos sin agua. Los reclamos ya llegan hasta barra 8. No tenemos ninguna respuesta concreta de parte de la empresa"

* "Soy vecino de 133 entre 83 y 84, y estamos sin agua desde el sábado" (Víctor)

* "Hace dos semanas que estamos sin agua en la zona de 78 y 134 . Y no hay soluciones, no sale ni una gota de agua. Tenemos que ir a lo de familiares a buscar un poco de agua en bidones o comprar, es una vergüenza padecer esto con los calores. Encima todos los meses tenés la factura en la puerta como si el servicio fuese bueno" (Fernanda)

Quejas por corte de luz

Por otro lado, vecinos denuncian que este martes padecen cortes de luz. "Nuevamente en la zona de 47 y 23 sufrimos cortes de suministro eléctrico como todos los días", indicó Rubén Daniel Pacheco este mediodía desde el barrio La Loma. Mientras que Lito, de la misma zona, se quejó: "Estamos sin energía eléctrica, como casi todos los días".

"Acá en la zona de 43 entre 19 y 20 empezamos tempranito con los cortes repentinos. Por ratos suelen ser hasta cinco o seis por día con duración promedio de una hora o más todos los días, haga la temperatura que haga", destacó Silvia al WhatsApp de este diario.

Belén, en tanto, contó que es vecina de 133 en 519 y 520, y que "hace dos años alquilo y hay problemas de tensión en la zona. Por ejemplo no andan los aires acondicionados, o se apagan las luces. Hice más de 20 reclamos y no hay respuesta. Con estos días de calor se nota que no hicieron nada".