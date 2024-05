Fotos trucadas de alumnas desnudas en La Plata: el comunicado del colegio católico

Un verdadero escándalo causó la denuncia que hicieron padres de alumnas del Colegio San Cayetano de La Plata contra un alumno de 13 años que habría trucado fotos de sus compañeras para mostrarlas desnudas y viralizarlas. La noticia, que la dio en exclusiva eldia.com, causó revuelo en la comunidad educativa del establecimiento ubicado en 44 entre 29 y 30.

Este diario pudo saber que el acusado fue sancionado por las autoridades de la escuela y que incluso lo “invitó a resignar su matrícula" escolar.

En ese marco, frente a la fuerte repercusión que tuvo el caso, el colegio emitió un comunicado explicando lo sucedido. En el mismo, la institución católica expresó: “Estimadas familias. Les notificamos que durante los últimos días en distintas redes sociales circulan ciertos contenidos que son muy ofensivos y violentos hacia quienes hacen referencia". Y agregan: "Desde diferentes áreas del colegio estamos abordando y reflexionando acerca del hostigamiento, la privacidad y la empatía”.

En ese sentido pidieron a los padres "conversar también en casa sobre estos temas y sobre la participación directa o indirecta de sus hijos en este tipo de actividades en redes sociales". Además indicó que "la Institución es una entidad que se compromete a su proyecto educativo reflejando la Fe de la Iglesia Católica, que junto a todos los actores trabajan para que los y las estudiantes sean educados en los valores y principios recogidos en el Ideario”.

Fotos trucadas en el San Cayetano: qué se sabe del caso

Tal como se viene informando, un grupo de padres del Colegio San Cayetano denunció en la Justicia platense que un adolescente, alumno de segundo año, trucó fotos de varias de sus compañeras para mostrarlas desnudas y así viralizarlas. Es por eso que expusieron su preocupación ante las autoridades de la institución.

En diálogo en exclusiva con este diario, los denunciantes contaron que “un niño de segundo año se encargó de robarle fotos a 13 alumnas del colegio de su Instagram personal, y modificarlas para que se vean desnudas y viralizarlas”. Además, agregaron que “las fotos se viralizaron de tal manera que llegaron a varios colegios de la Ciudad y a lugares aledaños”. Es más, según esa fuente, hasta habrían sido utilizadas en estados de WhatsApp.

Por otra parte, de acuerdo con lo sostenido por los padres que resolvieron efectivizar la denuncia, el ataque no habría concluido con la falsificación de las imágenes sino que, según añadieron, “además de falsear y publicar las fotos de las niñas desnudas, en algunas fotos subió leyendas perversas y hasta publicó su miembro”.

El alumno al que apunta la denuncia tiene 13 años, mientras que las víctimas entre 13 y 15. “No vamos a parar hasta que ese niño sea expulsado de la escuela”, aseguraron indignados los padres que, realizaron la presentación judicial que más tarde enviaron a este diario.

En una de las capturas de pantalla que adjuntaron a la causa, se pueden leer situaciones obscenas que el adolescente habría escrito en una de las imágenes viralizadas y hasta una foto que sería de su pene.

En tanto, en la denuncia a la que accedió EL DIA, se señala que varias chicas afectadas por este accionar habrían intentado hablar con la directora del centro educativo pero que no encontraron la respuesta que esperaban: “Les respondió que no puede hacerse cargo porque no ocurrió en el ámbito escolar” y que “sólo podía citar a los padres del acusado”.