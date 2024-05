Jey Mammon se cruzó con la periodista Valeria Sampedro: “La Justicia no te declaró inocente”

Juana Viale volvió a Almorzando con Juana por Canal Trece y tuvo de invitados a Aníbal Pachano, la doctora Mirta Verbuch, Nacho Otero, Valeria Sampedro y Jey Mammon. Estos dos últimos protagonizaron un tenso cruce en el almuerzo.

Es de las primeras apariciones públicas del conductor luego de ser acusado de abuso de menores y de que se conociera la denuncia que le radicó Lucas Benvenuto, un joven con el que mantuvo un vínculo cuando era menor de edad.

Como era de esperar, de los primeros temas a tratar en el almuerzo fue esta denuncia de Benvenuto. “Ya lo hablé un montón de veces, yo miro para adelante y digo ‘¿qué pasó?’. Fue una relación consentida, que duró muchos años, nos conocimos en un boliche”, comenzó.

“La causa que prescribió, no porque haya pasado, porque yo siempre sostuve que denunció algo que no pasó, denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad, es decir, no consentidos, por lo que hice una demanda por injurias y calumnias, llevado por la cosa pública para demostrar esa relación”, detalló respecto a su situación procesal.

Con la mesa centrando la atención en él, Mammon agregó: “El roberto que tuvo fue que hubo una condena por parte de mucha gente. Yo la condena social no la sentí, seguramente hay mucha gente que se quedó recalculando, pero yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar todo ese camino”. En tanto, se pronunció como “la víctima de la situación”.

Fue en ese instante en que Valeria Sampedro, periodista y conductora, intervino para aclarar: “No es inocencia. La Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno. La causa no avanza porque la Justicia o el juez entiende que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo”.

“En general, no se le cree a la víctima y esto es una cuestión histórica”, añadió a lo que el músico sumó: “Se le cree a la falsa víctima”. “Cuando vos decís ‘La Justicia me declaró inocente’, la Justicia no te declaró inocente. Lo que dice es ‘no voy a investigar porque la causa prescribió’”, insistió la periodista.