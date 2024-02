Se enojó Nito Artaza: los rumores de romance con Belén Di Giorgio y su separación de Cecilia Milone

Flor de lío. Nito Artaza, Belén Di Giorgio y Cecilia Milone. Ahora, al actor se lo vinculó con su compañera de trabajo, gran amiga de su ex pareja. Así, el escándalo generado enojó al humorista. Recordemos que según comentó Laura Ubfal en el programa Intrusos, Artaza la llamó este fin de semana para aclararle la relación que tiene con Di Giorgio y hasta aseguró que la amenazó con demandarla por esas versiones. "Todo esto nació porque en el programa de Susana Roccasalvo, en el programa Implacables, muestra imágenes en Punta del Este de Nito con Belén". También es cierto y vale destacar que sobre el tema en cuestión se viene hablando desde hace un tiempo.

"Belén Di Giorgio es una bailarina y ahora también actriz que tuvo su primer paso fuerte de la mano de Cecilia Milone en La Jaula de Las Locas que interpretaron Raúl Lavié y Nito Artaza. Cecilia le da una gran oportunidad y después la lleva con ella a Master Tango y un día ella se acerca a Cecilia y le dice 'me voy con Nito Artaza'. Cecilia lo sintió como una real traición", agregó la panelista de mencionado programa.

Para finalizar, Ubfal siguió detallando: "Roccasalvo suma al aire que tenía la foto de los besos de Belén y Nito que no los iba a dar por respeto a Cecilia. Vos escuchas y levantás la nota. Entonces Nito me manda a mí y me dice 'te voy a mandar a los abogados porque yo no ando con Belén'. Le digo 'primero hablá con quien emite la información que seguramente tienen datos'. Estaba indignado, él dice 'vamos todos los días a la playa con Cherutti y su nueva pareja y Belén y la mamá. Yo no tengo nada que ver con esta chica. Es todo mentira'", cerró la panelista respecto de las declaraciones de Nito.