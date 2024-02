Viviana Canosa estuvo picante al hablar de su salida de LN+ : rumores de su posible y sorprendente llegada a C5N

Sin dudas, Viviana Canosa tuvo una polémica salida de la señal de cable LN+ y desde entonces es una incertidumbre a dónde desembarcará. Así, la periodista evitó referirse a su futuro en la televisión pero fue filosa al hablar del canal donde estuvo el año pasado. Canosa maneja proyectos laborales y la posibilidad de volver a la pantalla chica. Asimismo, insinúa que es posible que el regreso esté muy cerca.

Recientemente, la periodista en cuestión publicó una foto también en su cuenta de X donde reveló que comenzó con entrevistas de trabajo, pero no dio más detalles. "Primera reunión de trabajo en Buenos Aires. Felicidad", escribió con una foto donde se la ve sonriente.

Por otra parte, algo casi increíble, ya que surgió un rumor de que podría llegar a C5N y ante esas versiones, Viviana Canosa fue contundente: "Los estoy leyendo. No tengo ni idea en que canal voy a estar. Mejor pregúntense por qué no estoy más en el mismo. La respuesta es obvia. Besos". Con esas palabras desde su cuenta de X (ex Twitter), la periodista posteó haciendo referencia a LN+, el medio donde estuvo hasta el año pasado.

Por último, vale destacar que, la noticia sobre la llegada de la periodista a C5N llegó de la mano de Marina Calabró: "Empezaron a correr intrigantes versiones sobre la posibilidad de que Viviana Canosa aterrice en C5N", reveló la periodista. Paralelamente, ayer Vivi posteo una foto suya anunciando el inicio de sus reuniones laborales 2024. Lo llamativo es que consiguió un sugerente `me gusta` de un señor llamado Nicolás Bocache, que es director de noticias y contenidos de C5N", comentó Calabró sobre los rumores del posible desembarco en dicho medio.