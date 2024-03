Rodrigo De Paul manifestó sus ganas de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024: "Sería un sueño..."

El mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, exteriorizó sus deseos de representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de las dificultades que podrían surgir debido a las reglas de los clubes.

En una entrevista con el canal Rumis de Youtube, De Paul afirmó: "Sería un sueño poder defender a la Selección en cualquier competencia. Me encantaría, pero `Masche` (Javier Mascherano) tiene un montón de jugadores". A pesar de esto, el jugador del Atlético de Madrid aseguró que el entrenador de la Sub 23 puede contar con él si decide convocarlo.

Hace algunas semanas, Mascherano había expresado su deseo de reforzar el equipo olímpico con hasta tres jugadores mayores de 23 años, pero ya ha confirmado la ausencia de Ángel Di María, quien optó por dar por finalizado su ciclo con la albiceleste después de la Copa América 2024.

"Después ese deseo hay que llevarlo a la realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, que tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no", expresó el entrenador sobre la chance de tener a los futbolistas Top en Europa. El entrenador reconoció que la posibilidad de Di María no era viable, ya que el jugador del Benfica había manifestado previamente que la próxima Copa América sería el cierre de su carrera en la Selección argentina.