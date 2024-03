Las “salitas” de los barrios, bajo la lupa

Creadas para atender emergencias y problemas de salud primaria de la población más vulnerable, aquella que no cuenta con cobertura privada y cuyos recursos económicos son exiguos, las unidades sanitarias se multiplicaron en la periferia del casco histórico platense a medida que sus barrios experimentaban una desbocada expansión.

Todos los días, centenares de vecinos de nuestra ciudad recurren, ante dudas, sustos, contratiempos y emergencias vinculadas con lo sanitario (por ejemplo, en busca del repelente que prometió entregar el municipio), a los espacios distribuidos por todo el distrito que tienen la misión de aconsejar, concientizar y solucionar los casos más leves, y derivar los más severos.

Aunque la denominación formal de estos recintos ha cambiado más de una vez, de “unidades sanitarias” a la actual “Centros de Atención Primaria” (CAP), en el dialecto de los barrios son inalterablemente las “salitas”. Y en más de una oportunidad, a lo largo de los años, las quejas de los platenses las han puesto en el ojo de la tormenta por distintas carencias y problemas: escasez de insumos, de recursos humanos, desbordes en la demanda, escasez de turnos, cambios de horarios de atención, información escasa o confusa. ¿Cuál es el presente de este esquema, pensado para ser la primera red de contención, en el plano local, de los pacientes por un lado y del sistema hospitalario por el otro?

Hace veinte años, La Plata tenía alrededor de 600 mil habitantes, de acuerdo con las proyecciones del Indec, y 42 salitas; una cada 14.285 personas. Actualmente, según la misma fuente, tiene 768.470 habitantes, y las salitas son 46. Una cada 16.705 vecinos; si se hubiera mantenido la cobertura de 2004, rondarían las 54.

Sin embargo, cantidad no implica, necesariamente, solvencia. La sostenida irrupción, en la trama suburbana, de masivas ocupaciones de tierras, como las de “Sin Fronteras/Nuevo Abasto” o la más reciente “Megatoma” de Los Hornos, y otras de menor envergadura, sumada a las cíclicas crisis económicas, implica una creciente demanda de insumos y profesionales. Hoy por hoy, en algunos centros de salud se están dando turnos pediátricos para mayo, a razón de una docena, en promedio, por día.

En tiempos de redes y trámites digitales, la información acerca de los CAP es escasa y no tan fácil de encontrar; existen algunos listados con direcciones y números de teléfono, muy pocos enlaces, casi nulas turneras virtuales, y aisladas precisiones acerca de las capacidades, posibilidades y prestaciones de cada uno. Un dolor de cabeza para cualquier madre o padre que experimente una situación de necesidad, por ejemplo, con alguno de sus nenes. Algunos CAP, pocos, tienen cuentas en las redes sociales.

En la página web de la Comuna, el link https://www.laplata.gob.ar/#/ciudad/caps lleva a la información más detallada disponible de esta “red de 47 centros”, en la que figuran 46. En los enlaces particulares a algunas de las salitas se señala que el horario de atención es de lunes a viernes entre las 7 y las 19, y los sábados entre las 8 y las 12, siempre con guardia de enfermería todos los días, durante las 24 horas.

Además, se enumera, también ocasionalmente, que se brindan servicios de clínica, enfermería, ginecología, obstetricia, odontología, psicología y trabajo social, sin mayores detalles.

El viernes pasado, entre las 11 y las 13, este diario intentó contactarse con una treintena de CAPs platenses de los cuatro puntos cardinales, incluyendo localidades como Los Hornos, San Carlos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Tolosa, City Bell, Melchor Romero y Villa Elisa, entre otras.

El relevamiento, orientado a la atención pediátrica, cosechó toda clase de resultados y respuestas.

En principio, en cinco de las salitas, no atendieron el teléfono; en otra, el número estaba “fuera de servicio”; en otra, no correspondía “a un abonado en servicio”; en otras dos, estaba “apagado o fuera del área de cobertura”; en otras dos, “fuera de servicio momentáneamente”, y en otras tantas, eternamente ocupado.

En donde levantaron el tubo, de todo hubo. El común denominador fue el reconocimiento de una intensa y creciente demanda, que lleva a madrugar y armarse de paciencia a la hora de obtener turnos para los mas chicos. Nada demasiado diferente, desde ya, a lo que ocurre en otros ámbitos y geografías sociales.

Algunas de las expresiones recogidas fueron “marzo está todo cubierto, pero el día quince vamos a dar los turnos para abril”; “atendemos de diez a quince chicos por día, tres veces por semana”; “los controles se asignan según las fechas de cumpleaños de los nenes”; “tenemos completo abril, y estamos dando para mayo”; “estamos desde diciembre sin pediatra, pero derivamos” -a otro centro asistencial de la zona-; y “se trabaja bien, pero creció muchísimo la población”.

En un puñado de lugares, se señaló que “la pediatra viene tres días a la mañana, y se dan diez turnos a partir de las 7 para atenderse ese mismo día”.

Las emergencias se derivan

Uno de los CAP no estaba atendiendo, según se dijo, “por el Día de la Mujer”. En otro, se explicó que “las salitas somos como consultorios externos y las emergencias se derivan casi todas”. En otro se advirtió que “se atiende e informa sólo a los domiciliados en el área de influencia de la salita” y que “en la mayoría no se expiden certificados de aptitud para las escuelas”.

Por añadidura, en uno de estos espacios se subrayó que no se proporcionaba orientación telefónica “a los medios”, pero “igual la gente del barrio sabe cómo funcionamos”; en otro, que “no tienen permitido dar información a los medios”. En general, los profesionales alcanzados se mostraron reticentes a brindar datos ante la consulta periodística -no así los demás trabajadores-, aunque aclararon que sí se los facilitarían “a un vecino común”. Al cierre de esta edición, desde la Comuna no se habían ofrecido certezas adicionales sobre esta estructura.

De acuerdo con el esquema actual, listado en la web municipal, la mayor concentración de Centros de Atención Primaria está en las populosas y extensas delegaciones de Los Hornos, San Carlos y Villa Elvira.

Concretamente, Los Hornos alberga cinco: N°1 (145 entre 59 y 60), N°2 (66 y 143), N°16 (66 entre 173 y 174), N°37 (137 entre 78 y 79) y N° 44 (59 y 154). En la localidad, además, está la UPA provincial Nº6, de 66 y 153.

San Carlos tiene otras cinco salitas: las N°3 (45 entre 146 y 147), N°20 (139 entre 33 y 34), N°33 (142 y 520), N°42 (149 entre 35 y 36) y N°45 (46 y 158). Y Villa Elvira cuenta con la misma cantidad: Nº6 (122 entre 80 y 81), Nº7 (7 y 82), N°19 (4 y 612), N°26 (122 y 605), y N°35 (99 y 121).

A estas localidades les siguen en cobertura Tolosa, con los CAP N°9 (3 y 528), N°14 (16 entre 529 y 530), N°15 (520 y 118) y N°27 (526 entre 24 y 25); City Bell, con los Nº5 (471 y 19), N°17 (449 y 27) y N°38 (7 bis y 477); Altos de San Lorenzo, con los N°8 (20 y 85), N°41 (84 entre 131 y 132) y N°46 (16 bis y 608); y Villa Elisa, con los N°36 (412 y 29), N° 39 (46 y 5) y N°4 (Camino Parque Centenario y Arana).

En el casco fundacional también hay tres unidades sanitarias: la N°13 (41 entre 10 y 11), la N°30 (20 y 50) y la N°40 (59 entre 7 y diagonal 73). Gonnet cuenta con dos, la N°28 (10 y 491) y la N°29 (República de Los Niños). Melchor Romero, con otras dos: la N°31 (186 y 492) y N°34 (156 entre 528 y 529).

Las demás están en Abasto (Nº10, 208 y 516), Arturo Seguí (Nº11, 143 y 414 bis), Joaquín Gorina (Nº12, 138 y 481), Lisandro Olmos (Nº18, 45 entre 187 y 187 bis), Arana (Nº21, 131 entre 639 y 640), Estación Ignacio Correas (Nº22), Angel Etcheverry (Nº23, 53 y 228), El Peligro (Nº24, ruta 2 km. 44,5), Ringuelet (N°25, 514 y 12), José Hernández (N°32, 131 y 510) y Parque Sicardi (N° 43, 7 y 632).

La expansión urbana refuerza la demanda de servicios, insumos y profesionales

No es fácil encontrar información detallada acerca de los CAPS locales y sus prestaciones