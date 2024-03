El río que es una verdadera amenaza para los peces

Una de cada cinco especies de peces del río Mekong está amenazada de extinción debido a las presas hidroeléctricas y la extracción de arena, según un informe de varias organizaciones de defensa de la naturaleza bajo el paraguas de WWF.

“Lamentablemente, los peces del Mekong están en grave peligro. Casi una quinta parte están amenazados de extinción”, afirmó Lan Mercado, directora para Asia-Pacífico de WWF.

La disminución de la población de peces podría afectar a la vida de millones de personas que dependen de los recursos del río, que se extiende a lo largo de 4.000 kilómetros desde China hasta Vietnam. La construcción de presas hidroeléctricas, la mala gestión de la pesca, la extracción de arena, la contaminación y la pérdida de hábitats han contribuido a este fenómeno.

Unas 74 especies de peces están amenazadas de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre ellas 18 consideradas en peligro crítico, pero la cifra real podría ser mucho mayor, según los autores del informe.

El Mekong es una reserva de biodiversidad que alberga 1.148 especies distintas de peces.

“La buena noticia es que no es demasiado tarde para restaurar el Mekong y salvar a sus peces”, dijo Zeb Hogan, de la ONG Wonders of the Mekong, que ayudó a financiar el informe.