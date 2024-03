Patricia Bullrich le pasa la posta del PRO a Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que en las próximas semanas dejará la presidencia del PRO y ponderó la candidatura del ex presidente Mauricio Macri como su sucesor. La funcionaria aseguró tener “demasiados temas en seguridad para hablar del PRO”, por lo que reconoció que espera que “llegue rápido” el día en el que deba dejar la presidencia del partido.

“Yo dejo la presidencia del PRO ahora, en unos 20 días, y ahí se verá cómo es el futuro”, expresó la ministra que remarcó que ahora se encuentra “trabajando en el marco del cambio común con el presidente Javier Milei”.

Según esbozó actualmente todos sus esfuerzos se encuentran centrados en su labor al frente del ministerio por lo que, en diálogo con Cadena 3, admitió que tiene “demasiados temas en seguridad como para hablar del PRO” y que “por eso quiero que llegue rápido el día para no ser más la presidenta, son cuestiones legales y estoy totalmente metida en mis cosas, que son las que importan”, aseveró.

El nombre que suena con fuerza para su reemplazo es el de Mauricio Macri. Al parecer el ex presidente de la nación y fundador del espacio no tiene contrincantes para quedarse con la dirigencia del PRO e incluso la propia Bullrich lo avaló como su sucesor. “Se ha propuesto Mauricio, me parece bien que él asuma en ese lugar”, ratificó la ministra de Seguridad.

Al parecer la figura de Macri logro generar la unidad que faltaba dentro del partido, por lo que se espera que el 19 de marzo -día del cierre de listas- solo se presente una encabezada por el ex presidente e integrada por los actores de las distintas facciones del PRO.

LA INTERNA Y EL ROL DE LARRETA

A pesar de ponderar su rol como ministra y de mostrarse del lado de “las fuerzas del cambio”, Patricia Bullrich no es ajena a las internas que atraviesan el PRO por lo que se tomó un momento para analizar las tensiones del espacio que aún preside.

A su entender, según explicó, lo que sucede tanto hacia el interior del PRO como de la coalición que conforma, JxC, el problema radica en la división entre quienes están del lado de las fuerzas del cambio y quienes no.

Es por eso que detalló que “esto se va a ordenar entre las fuerzas del cambio que hay en el PRO y las fuerzas que están en contra del cambio, me parece que esa va a ser la nueva variable. Dentro de los partidos que conformaban JxC hay mucha gente que está en la fuerza del cambio”.

“El PRO es un partido que está en el cambio. Su bloque de diputados y senadores está alineado al cambio”, profundizó en ese sentido e hizo hincapié en su vínculo con el presidente: “Estamos trabajando en el marco de un cambio común con Javier Milei”.

Al que posicionó por fuera del grupo de dirigentes alineados al actual Gobierno nacional fue al ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“La verdad es que él no se siente representado. Ya hace tiempo que viene, su campaña fue un poco eso. Él estaba buscando otra forma de interpelar la política, que desde mi punto de vista no da resultado”, expresó categórica sobre quien fue su competidor en las PASO de agosto 2023. “Ya hemos visto negociaciones eternas que te llevan a repetir más de lo mismo. Es su convicción y lo veo como bastante alejado”, concluyó la ministra de Seguridad.