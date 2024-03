Alejandra Pradón habló con Claudia Villafañe por los fuertes rumores de romance con Diego Maradona

Sin dudas, la serie de Guillermo Coppola, está teniendo repercusiones súper mediáticas. Una de las cosas que más llamó la atención fue que en uno de los capítulos aparece el personaje de Alejandra Pradón, expareja del manager, donde se da a entender que ella había tenido en realidad un romance con Diego Maradona y que su relación con Guillermo habría sido una cortina de humo.

Entonces, el primero en salir a desmentir la situación fue el propio Coppola y luego, Pradón: “nunca fue la amante de Maradona”.

Ahora, la exvedette dio detalles de su conversación con Claudia Villafañe, exesposa de Diego y mamá de Dalma y Gianinna Maradona. “La verdad es que no quería ver la serie porque me enojé con los avances”, comenzó diciendo la actriz. “Lo que pasa es que daban a entender que yo salía con Diego y mi novio, mi pareja, era Guillermo. Nosotros convivíamos, viajábamos, como lo aclaró en el día de ayer Guillote. Hablé con él y bueno, lo aclaro en todos lados y también se lo agradecí por haberlo aclarado. Yo no tengo nada que ver con Diego”, reiteró una vez más.

Asimismo, reveló un dato sobre esa noche en que Diego y Guillermo fueron a verla al teatro de revistas en el que trabajaba. “Ese día, atrás de la camioneta, cuando fueron a verme al teatro, estaba una señorita Laura, que yo no la vi porque estaba escondida, y en ese momento Guillermo me dijo: ‘está escondida Laura, la que sale con Diego’. Y lo aclaré en todos lados, y a Claudia se lo tuve que contar, pero ya sabía ella que yo no tenía nada que ver, aclaramos en ese momento cuando salió en las revistas que Diego había ido a verme al teatro. Ella sabía muy bien que yo salía con Guillermo. Y salió al aire en el programa de Gasalla, hablamos re bien, aclaramos entre las dos, que entre nosotras estaba todo más que bien”, reveló Pradón un tanto indignada.

Por último, Pradón explicó cómo reaccionó Claudia antes de emitirse la serie. “En ese momento, ella me dijo ‘si me das permiso lo llamo a Guillermo’, hace dos años, cuando empezó la serie. Y bueno lo llamó, se enojó con él, conmigo no, nada que ver, confesó Alejandra.