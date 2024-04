Los retos que repartió Cristina en busca de aplacar una interna que sigue a pleno

Cristina Kirchner ocupó buena parte de su discurso de ayer en Quilmes para cuestionar al gobierno de Javier Milei. Apenas dejó espacio para referirse a la inédita pelea que se desarrolla en su propio espacio político que tiene como epicentro la Provincia. Lo hizo sin aludir específicamente a algunos de los contendientes, pero envió un mensaje. “Están discutiendo pelotudeces”, lanzó como al pasar.

La ex presidenta se metió por primera vez, al menos en forma pública, en la pelea que mantiene el círculo cercano a Axel Kicillof con su propio hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Fue una suerte de reprimenda general. “Cuando le dije que tomaran el bastón de mariscal, no fue para que se lo dieran en la cabeza a otro compañero”, sostuvo. En los últimos días había trascendido que estaba enojada con la disputa a cielo abierto que había estallado en el oficialismo bonaerense. Ayer pareció dejar en claro ese malestar.

Cristina buscó así poner un freno o al menos calmar los ánimos a una refriega que sigue escalando. Que se relaciona con una disputa de poder que tiene como primera estación el armado de listas para las legislativas del año que viene y que ayer escribió nuevos capítulos. En el acto de Ensenada en apoyo a la construcción del Canal Magdalena al que asistió el Gobernador se cantó “Axel Presidente”. En Quilmes los camporistas retrucaron con el “Cristina Presidente”.

La ex presidenta nunca nombró a Kicillof, que estuvo en la primera fila del acto, pero tampoco buscó desequilibrar tanto la balanza. Por un lado, elogió a la camporista anfitriona Mayra Mendoza. Pero por el otro, también reconoció a Jorge Ferraresi. El intendente de Avellaneda es uno de los dirigentes bonaerenses que con más virulencia cuestiona la forma de construcción de La Cámpora. También, uno de los principales impulsores de la proyección nacional del Gobernador.

Ese intento por mostrarse equidistante no ocultó otra cuestión central: la ex presidenta volvió a asumir el rol de conductora de un espacio que sigue cobijando contendientes de uno y otro lado. Acaso como reservándose un poder de veto para un futuro que no asoma tan lejano.

Ese ejercicio quizás no haya sorprendido, pero puede que haya agigantado algunos interrogantes.

Kicillof viene dando pasos tendientes a sumar musculatura a su armado. La foto de la marcha contra el recorte en las universidades lo mostró junto a varios intendentes del Conurbano y del Interior, entre aliados más antiguos y otros recién llegados.

En la Gobernación se entusiasman con esa sumatoria. Y en particular, con la idea de que un sector propio le terminará otorgando al mandatario bonaerense un peso específico mayor a la hora de ir a disputar candidaturas con La Cámpora. Existe otra cuestión mucho más profunda: hay quienes empiezan a convencerse de que la oferta peronista para 2027 debería contar con ciertos rasgos de renovación y amplitud. ¿Qué pensará Cristina sobre esto? Alguna usinas kirchneristas contestan con la versión de que podría ser candidata el año que viene.

Claro que no todo lo que reluce es oro. Algunos funcionarios con oficinas cercanas al despacho de Kicillof lanzan ciertas advertencias. Tiran al aire un interrogante insidioso: “¿Cuántos de los que están hoy con nosotros van a ir hasta el final?”, se preguntan. La idea de que Cristina Kirchner pueda forzar la unidad y encima con preeminencia hacia la agrupación que lidera su hijo, es un plato que está en el menú de la lógica de los últimos cierres de listas pese a los gestos que ensayó en el acto quilmeño. Es un escenario que podría volver a repetirse.

La mesa política creada alrededor de Kicillof parece estar moviéndose bajo la lógica de al menos mitigar los efectos de esa eventual decisión.

Hay otras acechanzas sobre el firmamento oficialista bonaerense. Sergio Massa prefiere mantenerse al margen de esa refriega mientras mueve sus fichas sobre la plataforma del peso de los números. Sus legisladores en la Cámara de Diputados son la llave para que el Ejecutivo provincial sume mayoría parlamentaria. “Me necesitan”, suele decir.

La relación con Kicillof tiene altos y bajos. Fue el propio ex candidato presidencial de Unión por la Patria quien decidió que no se sumaran al gabinete provincial su esposa Malena Galmarini y Martín Marinucci, que se iba a hacer cargo de la empresa Aubasa.

Massa es, además, un acérrimo opositor a un proyecto que se cocina a fuego lento: la derogación de la ley que limita las reelecciones de los intendentes. El tigrense fue socio de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal en la redacción de ese texto de impedía la eternidad en el poder. Hay quienes creen que en su posición pesa no tanto mantener ese principio como el objetivo de sacar del gobierno de Tigre a su ex socio, Julio Zamora. El alcalde no podría volver a presentarse en 2027 si la norma no se cambia. Massa ve allí una oportunidad dorada para volver a regir a través de su esposa, los destinos de su pago chico.

Esa eventual reforma avanza a los tropezones. El peronismo empuja porque muchos de sus jefes comunales no podrían reelegir. En el radicalismo y otros sectores de la oposición tendrían disposición para avanzar, siempre y cuando exista una reforma más amplia que incluya la eliminación de la boleta sábana y que sea reemplazada por la boleta única.

Sería una manera de hacer más digerible una reforma que tiene, de arranque, polémica asegurada. Una manera, además, de otorgarle una pátina de transparencia a la marcha atrás en materia de alternancia en el poder que podría votarse antes de fin de año.