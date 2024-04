“La gente se c... de hambre por ustedes”, le respondió Milei a la expresidenta

El presidente Javier Milei le respondió ayer a la ex mandataria Cristina Kirchner y aseguró que su gestión está trabajando para “reconstruir el país” que destruyó el kirchnerismo.

“La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero”, subrayó Milei.

En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado agregó: “El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC...!!!”.

Milei citó en su tuit una nota periodística que reflejó lo dicho en horas de la tarde por la ex presidenta en un acto en la localidad bonaerense de Quilmes junto a la militancia y la primera plana del kirchnerismo.

La ex mandataria nacional le reclamó al gobierno un cambio de rumbo y sostuvo que no sirve la “legitimidad” obtenida en las urnas si “la gente se está cagando de hambre”.

“Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve” la legitimidad, se preguntó la ex jefa de Estado, que dijo que Milei “no tiene plan de estabilización”.

El Presidente salió rápidamente a responder a los dichos de la ex jefa de Estado en sus redes sociales, luego de que este sábado Cristina Kirchner reapareciera públicamente en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner”.

La ex mandataria aseguró que Milei busca un modelo “extractivista” y que su gestión realiza un “ajuste” sin sentido a la población, que podría derivar en el crecimiento de la desocupación.

Además, consideró que su “problema es que es dogmático y no entiende” a la Argentina ni al mundo, a la vez que criticó que haya festejado el superávit fiscal del primer trimestre, cuando le debe dinero a las provincias y a empresas.

¡Otra vez sopa!

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y Juan Zabaleta, ex jefe comunal de Hurlingham y aliado del ex presidente se mostraron a sí mismos tomando sopa, en una muestra crítica con la conducción de la ex mandataria.

Los dirigentes publicaron la foto y el video prácticamente al mismo tiempo, cuando Cristina Kirchner aún hablaba en el recién inaugurado polideportivo Néstor Kirchner junto a la intendenta afín, Mayra Mendoza. Las acompañaron con epígrafes parecidos. “¿Vos querés seguir tomando sopa?” y “¡Otra vez sopa!”, dijeron.

Aunque no la mencionaron por el nombre, las frases y las imágenes aludieron directamente a la ex jefa de Estado. Por si cabía dudas, Gray se fotografió enfrente de un televisor que transmitía a Cristina Kirchner. Usaron la expresión popular que se aplica para indicar frustración o decepción por encontrarse con algo repetitivo o no deseado. Es decir que, de manera casi directa, dieron a entender que un discurso de Cristina Kirchner, que no aparecía en público en un acto desde el año pasado, fue un evento poco agradable que, según su mirada, no le aporta nada nuevo al país.