Confesiones: Silvia Süller dejó ver por qué no tiene relación con sus hijos

A no dudar que, desde que comenzó su carrera como vedette y actriz, Silvia Süller impacta en las entrevistas y más aún cuando habla sobre sus hijos, Christian y Marilyn: “Hace 15 años que no tengo relación con Christian, pero la vida continúa”, comenzó, al tiempo que, sobre cómo se siente con eso, Süller confesó. “Estoy feliz, ya asumí todo y el que quiere volver que venga y el que no quiere volver se pierde de mí”, lanzó la artista.

“No sé por qué se fue, pero está todo bien”, dijo y luego remarcó hasta cuando estuvo viviendo con su hijo: “Estuvo conmigo hasta que terminó la secundaria, hasta los 18 años. Yo lloré mucho pero ya está, no voy a llorar mientras la otra persona se está divirtiendo, yo ya cambié. Si quiere volver que vuelva porque yo soy la madre”, aclaró sobre una posible econciliación.

Asimismo, habló de Marilyn, la hermana de Guido: "Con ella bien, tampoco una cosa fantástica. Son muy perfil bajo, muy raros mis hijos”, lanzó y luego habló de sus nietos: “Francisquito y Benja que cumplen tres y cuatro años”.

Entre tantas confesiones y para finalizar, Süller explicó que ve a los niños “de vez en cuando” porque su hija no quiere que tenga mucha relación con sus hijos: “Yo le mando mensajes siempre y a veces contesta y a veces no. Tengo dos hijos muy raros”. Así, Silvia resaltó que su vínculo con el hijo que tuvo con Silvio Soldán es “como si estuviera muerto” y luego agregó: “Ya lo asumí, yo estuve 28 años de mi vida llorando”, confesó y señaló que no conoce el motivo que la aleja.