Festival de Cannes: los vestidos que más llamaron la atención en la alfombra roja francesa

El Festival de Cannes ha vuelto, y este 2024 promete ser una edición inolvidable. Conocido por su mezcla de cine y moda, este evento anual no decepciona en reunir a las mayores estrellas del séptimo arte y la alta costura. En el corazón palpitante de ese epicentro del cine mundial donde cada mayo los sueños se entrelazan con la realidad, se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del Séptimo Arte. La 77ª edición de uno de los eventos más prestigiosos del espectáculo comenzó con su ceremonia de apertura y se extenderá hasta el 26 de mayo, transformando esta ciudad costera en el epicentro de la industria cinematográfica.

La modelo francesa Iris Mittenaere / AFP

Durante estos días, las calles de Cannes se llenan de cineastas, actores, periodistas y aficionados al cine, todos con un objetivo común: ser testigos de lo extraordinario. Este año, la anticipación no solo se centra en qué película se llevará la codiciada Palma de Oro, sino también en qué obra logrará redefinir el panorama cinematográfico actual. Con títulos como “Megalópolis” de Francis Ford Coppola, “The Shrouds” de David Cronenberg y la esperada “The Grand Tour” de Miguel Gomes, las expectativas están por las nubes.

Este año, la selección de películas incluye “Emilia Pérez” de Jacques Audiard, protagonizada por Selena Gómez y Zoe Saldana, y “Kinds of Kindness” de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Hunter Schafer y Margaret Qualley.

El jurado de esta edición está compuesto por nombres destacados de la industria. Las actrices Eva Green y Lily Gladstone, junto con la directora Greta Gerwig, aportan su experiencia y perspectiva única al festival. La diversidad del jurado promete decisiones interesantes y una mirada fresca sobre las cintas en competencia.

La actriz y modelo filipina Kylie Verzosa / AFP

La alfombra roja de Cannes es famosa por sus momentos icónicos de moda, y este año no ha sido la excepción. Desde el primer día, los looks de los asistentes han capturado la atención de todos. Eva Green, durante la sesión fotográfica de los miembros del jurado, deslumbró con un look estructurado de Vivienne Westwood, mientras que Lily Gladstone optó por un elegante vestido camisero de Gucci, complementado con plataformas y aretes de Joe Big Mountain.

La actriz británico-estadounidense Anya Taylor-Joy, criada argentina, llega a la proyección de la película ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ / AFP

Helena Christensen abrió la ceremonia con un vestido de inspiración nupcial de Vivienne Westwood, acompañado de joyas de Pomellato. Taylor Hill, por su parte, lució un vestido en blanco y negro con escote en forma de corazón y joyas de Messika. La actriz Lea Seydoux eligió un elegante conjunto de pantalones cortos de Louis Vuitton, mostrando una vez más su sentido del estilo.

La influencer francesa Romane Bertrand / AFP

Otras estrellas también brillaron con sus elecciones de vestuario. Maimouna Doucouré optó por un conjunto rosa, mientras que Vicky Krieps y Elín Hall apostaron por vestidos con holanes y transparencias. Anya Taylor-Joy, conocida por su audacia en la moda, siguió acaparando miradas con sus vestidos seductores y grandes sombreros.

Lea Seydoux y Vincent Lindon se robaron los flashes en La Croisette. Seydoux, con un vestido hecho a medida de Louis Vuitton, y Lindon, con su carisma habitual, fueron una de las parejas más fotografiadas del evento.

La actriz francesa Elsa Zylberstein / AFP

Las leyendas de Hollywood no se quedaron atrás. Eva Green volvió a destacar con un look de tul de Armani Privé. Jane Fonda, siempre icónica, lució un traje de Elie Saab con abrigo de animal print y joyas de Pomellato. Meryl Streep, con su elegancia característica, eligió un sobrio vestido blanco de manga larga.

Greta Gerwig sorprendió con varios looks vanguardistas. Desde un vestido de gran escote de Saint Laurent hasta un conjunto verde de Carven, la directora mostró su versatilidad y gusto por la moda innovadora. También deslumbró con un look azul a rayas de Maison Margiela, reafirmando su posición como una de las figuras más estilizadas del festival.

La modelo Ginta Biku / AFP

El festival no es solo una competición feroz entre las mejores películas del año, sino también una ventana a diversas manifestaciones culturales. Un ejemplo destacado es el cine chino de la Sexta Generación, representado por Jia Zhang-ke y su película “Caught by The Tides”. Protagonizada por Zhao Tao, esta cinta no es solo una historia de amor, sino una crónica reflexiva de dos décadas de transformaciones en China, ofreciendo una mirada profunda a un gigante en constante movimiento.

La actriz alemana luxemburguesa y miembro del jurado de “Una Cierta Mirada”, Vicky Krieps / AFP

Como es costumbre, la alfombra roja de Cannes se ha convertido en una pasarela donde los looks más impactantes marcan tendencia. La icónica actriz de Hollywood, Jane Fonda, sorprendió con un elegante traje de Elie Saab, combinado con un abrigo de animal print, presentando detalles florales en el torso que añadieron un toque de sofisticación a su conjunto.

La actriz, modelo y presentadora de televisión sueca Victoria Silvstedt / AFP

Heidi Klum también acaparó todas las miradas con un increíble vestido rojo con abertura de la colección Couture Primavera-Verano 2024 de Saiid Kobeisy. La supermodelo alemana se mantuvo fiel a su estilo, luciendo un vestido de seda roja de corte barroco que realzó su figura.

La talentosa actriz Juliette Binoche no se quedó atrás y deslumbró en la alfombra roja con un impactante vestido rojo de Dior, mientras que Anya Taylor-Joy optó por un vestido con escote asimétrico que dejaba al descubierto un hombro, completando su look con una gran pamela de rafia natural de Jacquemus.

Miss Francia 2018, Maeva Coucke / AFP

Cada proyección, encuentro y conversación en los rincones de Cannes contribuye a tejer el complejo tapiz de nuestra relación colectiva con el cine. Más allá de la competencia y las proyecciones, el festival es también un escenario para la moda, donde cada look es una declaración de estilo y personalidad.

La actriz española Elsa Pataky / AFP