Hernan Casciari, polémico sobre su madre en Almorzando con Juana: "Es una señora forra"

Hernán Casciari fue uno de los invitados de Juana Viale a la Mesaza de este domingo, por la pantalla de Canal Trece. El almuerzo lo completaron Luquitas Rodríguez, Adrián Suar, Benjamín Vicuña y Alejandro Lerner.

Entre uno de los tópicos que se hicieron lugar en una charla amena, Juana Viale indagó con el escritor sobre su vínculo con su madre. Allí fue tajante y aclaró que la considera una excelente profesional pero no tiene las mismas cualidades para con su hijo.

Hernán Casciari es, en la actualidad, unos de los escritores más reconocidos de la época y sus obras lo llevaron a encabezar una obra de teatro en calle Corrientes, justamente con su madre. Pese a la mala relación que los une de manera sanguínea, parece que todo se acomoda “sobre las tablas”.

Previo a contar cómo sostiene esa relación, contextualizó: “Yo soy muy autorreferencial. Escribo sobre cosas que pasaron en mi familia, con mis amigos. Son historias muy pequeñitas que tienen que ver con mi contexto y siempre escribo sobre mi mamá, y no muy bien. No me llevo bien con mi vieja, arriba del escenario sí porque es muy buena, pero no”.

“Mi vieja es bárbara como actriz, no como madre. Como madre no fue muy buena. A mí me avergüenza hasta el día de hoy porque es una señora ideológicamente en las antípodas mías”, siguió el escritor.

“Es una señora forra, medio chota, pero arriba del escenario es una actriz increíble. Tenemos un gran vínculo arriba del escenario, que lo descubrimos arriba del escenario”, contó. Luego, recordó que su madre “me fajaba cuando era chico, pero eran épocas en donde, en general, nos fajaban a todos”.

Casciari vivió 15 años en España y cuando regresó, decidió apostar por esa relación: “Le dije ‘¿Queres subirte conmigo? Porque cuando leo cosas sobre vos, nunca nadie te defiende. ¿No queres defenderte?’. Lo íbamos a hacer una sola vez, lo hicimos y se empezó a difundir en un boca a boca que hizo que lo hiciéramos en salitas muy chiquitas durante mucho tiempo”.

La pandemia a su madre la golpeó “mal” tanto en lo emocional como en lo físico. Como hijo, tomó el toro por las astas: “Le decía ‘cuando salgas de acá, lo hacemos en calle Corrientes, te van a maquillar y vamos a hacer prensa, show, voy a ir a lo de Juanita Viale a difundirlo’ y acá estamos”.