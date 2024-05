Vitico: “Soy lo que quise ser y hago lo que me gusta”

Cuando deje de reír arriba del escenario, ese día, Víctor Bereciartúa, se descolgará el bajo y le dirá adiós a la vida del rockstar. Por ahora, en la plenitud de los 75 años, haciendo lo mismo que siempre pero “de manera limitada”, Vitico, el histórico bajista de Riff, no tiene pendientes, solo felicidad y sonrisas: “Soy lo que quise ser y hago lo que me gusta”, dijo “El Canciller” en diálogo con EL DIA.

Tras la separación de Riff, la llegada de algunos grupos derivados, y algunos regresos que no salieron del todo bien (el último, con Luciano Napolitano, hijo de Pappo, terminó mal), Vitico construyó una etapa solista que lo tuvo al frente de varios proyectos (perdón, Vitico). Uno de los más conocidos fue Viticus pero no fue el último y, a juzgar por sus declaraciones, tampoco el mejor. El mejor, el actual, viene con garras.

A través de Alejandro Soto (batería), Vitico (bajo y voz) se puso en contacto con los hermanos Pistarelli, Demon (guitarra y voz) y Pollo (guitarra y voz), que desde hace años se hacen llamar Los Leones. Con esta nueva formación, bautizada como Vitico y Los Leones, dice haber logrado lo que venía buscando sin éxito desde hacía varios años.

Tras algunas presentaciones en el país y otras del otro lado de la frontera (llegaron hasta Chile), la banda tiene por delante un esperado show en el porteño The Roxy Live el próximo 22 de junio, una fecha en la que aprovecharán para grabar la contundencia del sonido que vienen amasando y que tiene a Vitico saltando en una pata.

Demon Pistarelli, Víctor Bereciartúa, Pollo Pistarelli y Alejandro Soto son Vitico y Los Leones

-¿Cómo estás en este nuevo proyecto, con Los Leones?

-Mirá, más que un proyecto, es una realidad porque ya llevamos como 10 shows hechos y lo único que a mí me interesa es que cada show suene un poco mejor que el anterior. Yo hago todo el repertorio Riff porque si hay algo que aprendí en todos estos años es que la gente quiere ver lo que ya conoce. Ahora, nunca lo había hecho con la calidad que lo estoy haciendo ahora y no estoy hablando mal de Viticus (su ex banda) ni del Riff mismo, pero esto que hago con los hermanos Pistarelli, Los Leones, y con Alejandro Soto, que está en la batería, está más cerca mío que los Viticus, que eran mucho más jóvenes. Entonces, como ellos iban a ver Riff, hay un respeto. Son felices de estar conmigo y de tocar lo que están tocando y no están pensando en que después, en un futuro, van a hacer otra cosa.

-¿Están más cerca desde lo generacional y desde lo conceptual? ¿Desde el hecho de estar disfrutando del aquí y ahora?

-Exactamente, que es lo único que interesa, el aquí y el ahora, y cómo suena la banda, que es algo con lo que yo estoy realmente feliz, porque nunca había logrado tanta exactitud.

“Un amigo me dijo una vez que yo era como un portal porque a través mío la gente recreaba sensaciones que creía que no iba a volver a tener nunca más”

-Hoy lo que te importa es que la banda suene bien y nada más pero nada menos, tampoco.

-Es lo que siempre me importó, solo que nunca había llegado a tanta perfección, porque cuando yo me río en el escenario, eso significa que soy feliz, porque estoy en una banda que está sonando como las que yo iba a ver en Inglaterra cuando era chico y que era lo que yo había soñado. Yo soy lo que quise ser y hago lo que me gusta. Con esas dos premisas estoy muy feliz. Porque, además, se trata de que la gente nunca pensó que esto iba a suceder, porque si cerrás los ojos, lo único que falta es la voz cavernosa de Pappo, pero la suplimos con arreglos de voces que hacen que los temas suenen diferentes. Y como te dije, la gente quiere ver lo que conoce y hay gente que llora de alegría y emoción en los shows. Y, en fin, es algo que a mí me da una felicidad que no tenía desde la época del primer Riff.

-¿Se siente como estar otra vez ahí, en el pasado?

-Un amigo me dijo una vez que yo era como un portal porque a través mío, o de esta banda, mejor dicho, la gente recreaba sensaciones que creía que no iba a volver a tener nunca más. Y eso es lo que a mí me hace feliz, porque mi forma de hacer algo por la gente es darles esta alegría y mi objetivo es que la gente se vaya mejor de lo que vino.

-Me decías que la gente quiere escuchar lo conocido, ¿no hay cosas nuevas buenas?

-No, no me refiero a eso. Me refiero a que para oír cosas nuevas se requiere un proceso. A nosotros nos pasaba con Riff: habíamos hecho el primer disco y cuando la gente ya lo sabía, y hacíamos temas del segundo, nos miraban con cara de extrañeza, ¿entendés? Porque querían oír los temas del primero. Bueno, así fuimos haciendo, seguimos haciendo discos, y ahora, entre todos los discos que hicimos con Riff, incluyendo otra formación, como la que hice yo en Riff VII, ya doy el catálogo completo. Lo cual no quiere decir que no estemos tratando de hacer temas nuevos. Sí, estamos en eso, pero tienen que estar al nivel de todos los demás, de todo lo que hicimos con Riff, que no es poco.

Pappo y Vitico

-¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario?

-Las mejores sensaciones. Porque a esta altura del partido tengo un equipo de asistentes, que más que asistentes son amigos, aparte de músicos, y que como respetan profundamente todo lo de antes, hacen que todo salga bien, que no haya errores. Siempre puede pasar, siempre se puede romper una cuerda, pero va a ser solucionado al momento. No hay nada improvisado, es todo muy profesional.

-A los 75, después de tantos años girando la rueda, ¿qué te impulsa a seguir en el universo del rock?

-Bueno, mirá, leí hace poco que le habían preguntado eso a Paul McCartney. Obvio que yo no me comparo con Paul McCartney, ¿no? Pero, ¿sabés qué contestó? “Sexo, drogas y rock and roll”. Si hay alguien que no te lo imaginás en drogas es McCartney (risas), pero eso es lo que contestó él.

-¿Y fue así para vos?

-No, no creo que sea todo así. Pero, insisto, hoy soy lo que quise ser y sigo haciendo lo que me gusta. No puedo pedir más.

-El año pasado publicaste tu libro de memorias, “El Canciller”, y hace poquito lo volviste a presentar en la Feria del Libro.

-Sí, sí, y me fue mucho mejor de lo que yo hubiera esperado, porque no hubo ni un espacio de dos minutos que no viniera alguien con el libro, que lo hubiera comprado ahí o que viniera con el libro de otro lado, para que se lo firme. Y eso que cuando lo presenté en The Roxy hubo doscientas personas, se vendieron doscientos libros, y fue todo muy agradable, muy alegre. Eso es lo que quiero dar: alegría a la gente.

-¿Y quedaste satisfecho con lo que fue el proyecto de escribir tus memorias?

-Bueno, mirá, Virginia, vos insistís con la palabra “proyecto”, y yo lo que te quiero decir es que son realidades porque el libro, no sé cuántos se habrán vendido, porque no me interesa saber, pero que haya gente en la Feria del Libro que viene y me pide que se lo firme, y a cada quien que vino yo le conversé y le conté cosas que estaban interesados en saber, o sea, lo traté como un amigo, porque creo que es lo que corresponde. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Pero, ojo, porque todo esto lo logré en base a esfuerzos muy importantes. A mí no me vino nada de arriba, y nunca me salió nada fácil. Sin embargo, en este momento puedo decir que soy lo que quise ser y que hago lo que me gusta. Y eso para mí está muy cerca de una especie de felicidad bien entendida.

-¿Te quedaron muchas anécdotas como para publicar una segunda parte?

-Hay muchas cosas que no escribí porque sencillamente las relaciones entre un hombre y una mujer no tienen por qué ser ventiladas al público. O sea, es una forma de caballerosidad, pero si quisiera, y no solamente por ese tipo de cosas, sino por otro tipo de cosas, sí, quizás podría escribirlo porque mi vida siempre fue muy intensa, y lo sigue siendo. No tanto como antes, porque estoy más grande, y lo que te da el tiempo es sabiduría.

-¿Cómo te llevás con la vejez? Hay muchas personas a las que les molesta envejecer.

-En mi caso es completamente al revés, me siento bárbaro, primero por estar vivo, porque nunca hubiera soñado en llegar a esta edad, y segundo, porque me siento bien. O sea, físicamente estoy bien, cruzo los dedos. Obviamente que no hacés las mismas cosas que hace 30 años, sino que las limitás, ¿viste? Pero podés seguir haciéndolas de manera más medida, se hace todo lo mismo.