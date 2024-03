Tenía 23 años la mujer que murió trotando en La Plata: dramático relato de un testigo

Tal como informó EL DIA, se vivieron momentos de gran conmoción ayer a la tarde en el Parque San Martín de La Plata por una mujer que murió tras desplomarse en el suelo mientras realizaba actividad física. Según informaron fuentes policiales y testigos del lugar a este diario, la víctima -que al final tenía 23 años y no 62 como se informó en un primer momento- se encontraba trotando alrededor del parque cuando sucedió el lamentable episodio, que juntó a medio centenar de personas entre los que intentaban ayudar y los curiosos.

Uno de los vecinos que presenció la terrible escena, que prefirió mantener su nombre bajo reserva y había advertido que se trataba de una mujer joven y no de una jubilada tal como indicaba el primer parte policial, aún shockeado por lo vivido, relató el drama de ayer, cerca de las 19, en ese espacio público platense. "Fue desesperante porque la ambulancia tardó mucho tiempo y la gente que estaba ahí le hacía RCP y no reaccionaba".

"Los primeros que asistieron a la mujer fueron los vecinos que estaban trotando en el parque. Un chico y una chica les hacían maniobras de resucitación y se turnaban. Estuvieron más de 15 minutos haciendo RCP", contó el hombre, quien luego agregó: "No venía la ambulancia, pese a que la llamaron. Fue todo muy traumático. Si bien llegó un móvil policial mucho no podían ayudar".

Además dijo que le pidieron "por favor" a los policías que trasladen a la mujer al Hospital Italiano, que se encuentra a pocas cuadras del lugar, pero que los efectivos no accedieron. "A esa altura éramos como 50 personas alrededor de la mujer que no sabíamos si aún estaba muerta y en un momento empezó con convulsiones. Le insistimos mucho a la policía para que la traslade en la caja de la camioneta pero nos decían que no podían. Incluso un vecino se enojó mucho con ellos. Al tiempo llegó la ambulancia pero la chica ya estaba muerta".

Según contó, la víctima trotaba sola y lleva puestos sus auriculares para escuchar lo que reproducía su teléfono celular. "Unas chicas que iban atrás de la mujer vieron cómo se desvaneció, cayó al suelo y se golpeó".

También el testigo dijo que "cuando bajó la médica de la ambulancia nos dimos cuenta que no tenían desfibrilador, pero le hicieron unos estudios con un aparato para ver si tenía signos vitales y dio que estaba muerta".

Quién es la mujer que murió en el Parque San Martín

De acuerdo a los investigadores del caso, ayer la mujer fue identificada oficialmente como Ilda Figueroa, una mujer de 62 años y vecina de la zona, pero este domingo se aclaró que se la víctima es una joven ecuatoriana de 23 años, que se llamaba Kira Yulisa Calencia Culanata y vivía en la zona de 7 y 41.

A esa hora en los alrededores del parque muchos también aprovechaban a realizar un poco de actividad física. Es por eso que ante este escenario, los presentes no dudaron en dar aviso al 911, por lo que minutos después al lugar arribaron agentes de la comisaría cuarta y posteriormente una ambulancia del Hospital San Juan de Dios.

El caso que investiga la muerte quedó en manos de la UFI 01, de la doctora Ana Medina, y la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".