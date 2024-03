El posteo de Daniel Osvaldo que encendió un debate en los hinchas de Gimnasia: "Volviendo a ser yo"

El exfutbolista Daniel Osvaldo se encuentra en un proceso de recuperación luego de reconocer una adicción y una depresión que lo afectaba desde hacía tiempo. En las últimas horas, posteó una imagen en la que se lo ve luego de un entrenamiento luciendo una remera de Gimnasia con las iniciales de Diego Armando Maradona.

La imagen fue acompañada con una frase alentadora "Volviendo a ser yo. Que tengan una hermosa semana" y con una canción de The Beatles "Here Comes the Sun". Rápidamente el posteo se viralizó entre los hinchas, que comenzaron un acalorado debate sobre la posibilidad de darle una oportunidad en medio de la problemática que tiene el Lobo con los delanteros.

Durante un pasado, cuando Diego Maradona era entrenador de Gimnasia, se generaron rumores sobre su posible arribo a la institución mens sana y hasta hubo un coqueteo: "espero que no me llamen, porque a Diego no le podés decir que no y me va a poner en un aprieto". "Y si lo llaman para las últimas tres fechas? Ojo", fue una de las tantas opiniones que encendió el debate en las redes.

En las últimas semanas, Osvaldo sus redes sociales para publicar un video en el que hace un dramático pedido de ayuda, reconociendo “que se me está yendo la vida de las manos”. “Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando bien. Primero quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela (Ballester) no es cierto, lo hice en momento de enojo y desesperación”, comenzó afirmando Osvaldo en un desgarrador video.

“Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande, que me hizo caer en algunas adicciones, como alcohol y drogas, y la verdad es que estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos. Lo quería contar y compartirlo con ustedes”, agregó.