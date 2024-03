Plata quemada: Gimnasia en busca del gol perdido

En los últimos años, Gimnasia busca goles en el mercado de pases. Busca y busca, aunque pocas veces encuentra. A veces, en busca de una solución suma problemas. Sin ir más lejos, en algo más de una década del ascenso a primera división de la mano de Pedro Troglio, el Tripero incorporó 30 delanteros, de los cuales más de la mitad (17) convirtieron solamente un gol o directamente completaron sus pasos por el club sin gritos, con la aclaración de que en el listado figura Franco Troyansky, con el crédito abierto más allá de su flojo inicio de 2024.

Vale una aclaración. En el listado no aparecen aquellos delanteros que han sido utilizados como mediocampistas, por más ofensivos que hayan sido: así, algunos muy buenos refuerzos como Johan Carbonero, Ramón Sosa y Matías Abaldo o jugadores que pasaron con menos brillo como Antonio Medina, Facundo Castillón, Brian Mansilla o el venezolano Jesús Vargas no figuran en la nómina. Con ellos, Gimnasia fue a buscar desequilibrio, no gol. En algunos casos, bien visibles, lo logró, aunque en los casos del colombiano y del paraguayo el gran negocio lo hicieron otros clubes.

Cristian Tarragona, el mejor de todos

Lejos está Gimnasia de los tiempos en los cuales logró coronar goleadores del torneo, como Roberto Sosa en 1998 y Gonzalo Vargas en el Apertura 2005. Eran causa y consecuencia de un Lobo que peleaba arriba, que entre 1992 y 2005 tuvo su primera clasificación a una competición internacional, el título del torneo Centenario, los subcampeonatos del ‘95, ‘96, ‘98, 2002 y 2005 y podio en el otro torneo del ‘98 y en el Apertura 2000.

Eran tiempos de delanteros que dejaron huella, como Hugo Guerra o Diego Alonso (ambos aciertos desde el ojo clínico de Gregorio Pérez), el Pampa Sosa (gracias al trabajo de Timoteo) o las inversiones importantes desde lo económico como la compra de Gustavo Reggi. El Turbo Vargas, a principios de 2005, asomó casi como una excepción en tiempos de declive institucional.

En los últimos años, la historia fue bien diferente. Gimnasia perdió la categoría en 2011, pero antes y después estuvo con el corazón en la boca. Así jugó Promoción en 2009 y 2010, lo tuvo una mala temporada 2018-2019, lo salvó la pandemia (aún con Diego Maradona como entrenador) y viene de una tarde para el infarto con la salvación en el pie izquierdo de Nicolás Colazo y las manos de Nelson Insfrán.

Claudio Spinelli, caro pero no el mejor

Es en este contexto de vacas flacas que Gimnasia ha salido a buscar delanteros. En la lista hay de todo: apuestas sin sentido, caprichos, explosiones tardías, futbolistas a destiempo, lesiones que truncaron carreras y apenas un puñado de delanteros cuyos números permitieron la ilusión del hincha tripero, hoy cansado de navegar en la medianía.

El colombiano José Erick Correa llegó en setiembre de 2013 con apenas 21 años y mucho hambre de triunfo, se bajó del avión, entró y le hizo un gol a Colón. Convirtió 4 goles en 10 partidos (incluso en el clásico) hasta que una seria lesión lo sacó de carrera y nunca le devolvió aquel inicial. Un trotamundos del fútbol que últimamente estuvo en Royal Pari de Bolivia.

En ese mercado de 2013 también arribó Iván Borghello. Memo jugó apenas 18 partidos (fue titular solamente en 3 ocasiones) y no pudo convertir goles. Así, a principios de 2014 Gimnasia buscó a Gustavo Bou, que había sido figura importante en Olimpo en la B Nacional. La Pantera no anduvo, estuvo solamente un semestre, convirtió 1 gol en 13 partidos (6 como titular) y se fue a Racing, en donde lo recibieron con recelo y se fue casi como ídolo luego de convertir de todas las formas posibles. Como tantas otras veces, un jugador bien apuntado que en el Tripero no tenía que ser...y no fue.

De los 30 refuerzos para la ofensiva del Lobo, 16 se fueron del club con un solo grito o ninguno

Su hermano, Walter Bou, llegó al mismo tiempo para jugar en Reserva. A mediados de ese 2014 le llegó la chance de debutar en primera, aunque no era de los preferidos de Pedro Troglio. Explotó en 2016, tras la sanción a varios jugadores por la batalla campal en el clásico de Mar del Plata, pero no renovó contrato y su destino fue Boca. En total, 28 partidos (15 como titular) y 7 tantos.

Rodrigo Contreras llegó en marzo de 2014 por la lesión de Correa, estuvo unos meses, regresó a San Lorenzo y al año siguiente tuvo un segundo ciclo a préstamo. En total, 21 partidos (apenas 6 de ellos como titular) y 4 goles convertidos.

En julio de 2014 Gimnasia se reforzó con Pablo Vegetti que había sido el héroe del ascenso de Villa San Carlos a la B. Jugó 52 partidos (titular en 41 de ellos) e hizo 9 goles. En ese receso llegó también el paraguayo Nery Cardozo que duró lo que la luz de un fósforo: 2 veces titular sobre 10 encuentros y no convirtió antes del regreso a su país.

Rodrigo Holgado no entró nunca en ritmo

A principios de 2015 vino otro jugador con pasado en Berisso: Nicolás Mazzola . Sus 13 goles en 59 partidos (41 como titular) le bastaron para subirse al podio de los goleadores de la década. Franco Niell inició su tercer ciclo en el club a principios de 2016, luego de haber jugado en la temporada 2009/2009, y haber regresado en 2013 para ascender. Sus números globales en primera división son 48 partidos (27 de titular) y 6 goles.

A mitad de 2016, desde Comunicaciones vino Nicolás Ibáñez. Sea por el olfato de Gustavo Alfaro o quien lo acercó, convirtió 9 goles en 45 partidos (34 como titular).No quiso renovar contrato y hubo que venderlo a México, donde tuvo grandes números y una venta millonaria. Mauro Matos decepcionó a inicios de 2017. Estuvo unos mese, jugó 10 partidos, nunca fue titular y solo anotó 1 gol en su debut ante Quilmes.

Nicolás Dibble es un caso particular, porque muchas veces jugó como mediocampista y no como delantero. Aún así, muchas veces fue extremo con Mariano Soso, por lo que figura en el listado. El uruguayo disputó 21 encuentros (17 veces titular) y marcó solamente una vez. Iniciado 2018, Gimnasia sumó a Jerónimo Barrales, un ejemplo clásico de malos mercados de pases. Apenas 8 jugados, sin goles. Nunca fue titular.

Hubo una nueva etapa para el Tanque Santiago Silva a mitad de 2018. Cumplió el uruguayo, con 10 goles en 34 partidos (31 titular) y una salida discutida por cuestiones económicas.En ese mismo receso llegaron Lucas Calderón (hijo de José Luis, el histórico delantero de Estudiantes) que estuvo en 5 cotejos, solo 1 como titular, sin goles; Mauro Guevgeozián , con 10 partidos (5 veces titular) y 1 gol; Gianluca Simeone (el hijo del Cholo estuvo solamente en 2 partido y nunca fue titular) y el venezolano Jan Hurtado, que jugó 25 partidos (titular en 14 oportunidades), señaló 5 goles y fue vendido a Boca en una transferencia extraordinaria en función de su carrera posterior.

La plata que Gimnasia no le pagó a Silva (dicho sea de paso, fue suspendido por un dóping positivo de su paso por el Lobo) se la dieron a Claudio Paul Spinelli que estaba en el Genoa italiano y había jugado a préstamo en Argentinos Juniors. Salió muy mal: 9 partidos (4 veces titular), sin goles. En el mismo mercado, el DT Darío Ortíz se la jugó por el experimentado Pablo Velázquez con el argumento de que los delanteros no se olvidan de hacer goles. Su cuarto de hora había pasado, ya que en 10 partidos (5 como titular) el paraguayo hizo 1 gol.

En enero de 2020 de la mano de Maradona vino Lucas Barrios. Lejos, muy lejos de aquel delantero de la Bundesliga y la selección guaraní: fueron 3 goles en 16 partidos (7 de titular). Menor aún fue el rendimiento del colombino Jhonathan Agudelo, quien hizo 1 gol en 5 partidos (4 de titular).

En 2021, el Lobo dio el gran batacazo del mercado al sumar al Pulga Luis Miguel Rodríguez , reciente campeón con Colón de Santa Fe. Estuvo apenas un semestre porque eligió volver al Sabalero, aunque en sus números (23 partidos, 18 veces titular, 8 goles) deslumbra su impactante actuación en el 4-4 frente a Estudiantes en el que marco tres tantos. Mucho peor le fue a otra importante erogación económica, la llegada dedesde el fútbol chileno de Rodrigo Holgado. Nunca se adaptó, jugó 13 veces (8 como titular), no marcó y recién este año el club de calle 4 recuperó algo de dinero con su transferencia al fútbol colombiano. El pasado sábado hizo dos goles en la victoria de América de Cali 3-2 sobre Boyacá Chicó. Demostró estar lejos del ritmo de nuestro fútbol. A Alexis Domínguez ( 15 partidos, 4 de titular, 1 gol) le faltó suerte para mostrarse: se rompió los cruzados. Hoy juega en Barracas Central.

Tarra hizo 11 goles en sus primeros 18 juegos hasta su lesión. En total, 20 goles en 50 juegos

Sin gastos de por medio, por sugerencia de Gabriel Perrone llegó un juvenil con pasado en River y Unión: Rodrigo Castillo. Madelón no quiso liberarlo a un nuevo préstamo luego de su buen paso por Madryn, pero tiene pocas chances. Lleva 16 partidos, 1 gol.

En el inicio de 2022, con Gorosito como entrenador, llegó Cristian Tarragona, con poco rodaje en Vélez. Tuvo un comienzo arrollador hasta que se lesionó en cancha de Platense y recién pudo volver a principios del año pasado con Chirola como DT. Sus números son los mejores con mucha distancia: 58 partidos, 20 goles. A Franco Soldano, que llegó al mismo tiempo, no le fue igual: 76 partidos (50 como titular) y 5 goles.

Hoy Cristian Colmán (7 partidos, 5 veces titular, 1 gol) y Franco Troyansky (9 jugados, solo 2 de entrada, aún no convirtió) son los últimos de la lista, con crédito abierto. Mientras, el Lobo busca acertar.