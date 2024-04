Fuertes críticas a Milei durante un acto de las 62 Organizaciones

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó un acto junto a otros referentes gremiales en homenaje al primer paro general realizado contra la dictadura, en una ceremonia donde hubo varias críticas al presidente Javier Milei y pedidos de renovación y de autocrítica para el peronismo.

El ex titular de la CGT estuvo al frente del acto realizado en la sede del Sindicato de Conductores de Taxis, en el barrio porteño de Caballito.

Allí, Moyano estuvo acompañado por el anfitrión, José Ibarra, y otros dirigentes sindicales como Dante Camaño (Gastronómicos), Facundo Moyano (Peajes) y Julio Estévez hijo (Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos).

El motivo que reunió a los popes sindicales fue el aniversario número 45 de la primera huelga general contra la dictadura, que se realizó el 27 de abril de 1979.

“Agradezco a todos los compañeros por recordar aquel día tan importante, el primer paro a la dictadura militar. Hoy vivimos una realidad medio incomprensible, no se entiende la política que se quiere llevar adelante. Lo que sí se entiende es que se quieren quedar con los recursos naturales de todos los argentinos”, sostuvo Hugo Moyano en su breve discurso de cierre.

Y agregó: “Este personaje, que ha sido votado por la mayoría, está siendo utilizado por los que quieren quedarse con las riquezas de los argentinos”, en referencia al magnate estadounidense Elon Musk, cuya empresa de autos eléctricos Tesla requiere del mineral litio y con quien Milei se reunió hace poco.

“Reivindicación del individualismo”

Antes tomó la palabra Facundo Moyano, quien criticó que Milei representa “una filosofía que reivindica el individualismo ante la organización colectiva”, y agregó: “Los peronistas no tuvimos la capacidad de autocrítica y de transmitir a la sociedad lo que es el peronismo, si la hubiéramos tenido no hubiera ganado Milei”.

El hijo de Hugo dedicó varios mensajes, sin nombrarlo, al kirchnerismo, entre ellos el de que “el peronismo no es un partido de izquierda”, lo cual repitió en más de una ocasión durante su mensaje.

“Le hacen el juego (a Milei) de tirar al peronismo a la izquierda y eso no es el peronismo. No tenemos la bandera de Rusia, no somos pro Palestina, tampoco somos sionistas ni somos Estados Unidos. Tampoco queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina, queremos una patria productiva que genere trabajo argentino”, insistió.

Por su parte, el anfitrión Ibarra sostuvo: “Hace 45 años el sindicalismo clamaba para sacarse de encima la pata de la opresión militar. Hoy volvemos a sentir la misma opresión de alguien que dice vamos al déficit cero y que hay que sacarle los derechos adquiridos a los trabajadores”.

“Los últimos años del peronismo nos llevaron a este desastre”

“Los últimos años del peronismo nos llevaron a este desastre, hace varios años que dejaron a los trabajadores afuera de las listas. Las 62 Organizaciones son para hacer política y queremos recordar que el 33 por ciento de compañeros sindicalistas en las listas era un derecho de los trabajadores”, agregó.

Dante Camaño, por su parte, señaló: “La idea de hacer un Perón de izquierda es tan tonta. Si no se hubiera prostituido al peronismo no estaría el señor Milei, pero ahora es lo que nos toca”.

Aquella histórica medida de fuerza de 1979 tuvo un alto acatamiento a pesar de la situación que se vivía en el país con los militares en el Gobierno y sin importar que los impulsores del paro habían sido detenidos horas antes del inicio de la huelga y trasladados a la Cárcel de Caseros: Saúl Ubaldini (Cerveceros), Roberto García (Taxistas), Roberto Digón (Tabaco), Osvaldo Borda (Caucho) y Ricardo Pérez (Camioneros), entre otros.