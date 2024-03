Milei y su objetivo estratégico: deshacer la reforma constitucional del ´94

El presidente Javier Milei quiere terminar con el acuerdo político que tejieron Menem y Alfonsín en los noventa y que se tradujo, reforma constitucional del 94 mediante, en una verdadera bisagra en nuestra historia. El enfático regreso a “Las Bases” que predica el libertario postula la reivindicación de la Constitución de 1853 de Alberdi y la reprobación de las innovaciones que consagró “la casta” en la primera década de la restauración democrática.

El libertario se percibe un reparador, no un reformista. En el sentido estricto que el diccionario le da al término se trata de: “Aquel que restablece las fuerzas y da aliento o vigor. El que desagravia”.

El Pacto de Olivos fue un auténtico “quid pro quo” (algo a cambio de algo). En concreto: la posibilidad de reelección para el riojano por una serie de reformas políticas anheladas por el radical: balotaje, supresión del colegio electoral, autonomía de CABA, tercer senador, jefatura de gabinete, organismos de control, incorporación a la Carta Magna de acuerdos internacionales, etc. La transacción dio frutos inmediatos y de largo plazo. Pero, desde la perspectiva del libertario, constituyó el marco jurídico que consagró la vigencia de los principales enemigos del progreso: la clase política, el Estado y la ampliación de derechos, todos los males que juró derribar.

Esa reforma fue urdida en el apogeo de la Convertibilidad, en un país extrañamente estable. La Argentina crecía y disponía de crédito. Había recursos para financiarla. La implosión del 1 a 1 solo fue un evento temporario. Muy traumático y trágico, sin dudas, pero temporario. La superación fue veloz gracias al acuerdo bipartidario PJ-UCR y la recuperación en V de la economía.

La “década ganada”

Rosca y soja despejaron el camino para lo que vino después: “la década ganada”. O, para respetar la matemática y la política; doce años de kirchnerismo. Y con ellos, la fórmula exitosa que sintetizó magistralmente el escritor y analista político Martín Rodríguez: “Frávega y derechos humanos”. Auge del consumo y progresismo.

Con los ojos de La Libertad Avanza se traduciría como “déficit y curro”. Tibiamente había arrancado Mauricio Macri con las objeciones. Pero naufragó -siempre desde la mirada libertaria- por querer surfear entre dos mundos. Desde esa perspectiva la demolición de un antiguo régimen no es para gerentes sino para profetas. De ahí las apelaciones a las fuerzas del cielo y a las historias bíblicas.

Señalan que la hora demanda ejemplos como los de Moisés o Juan el Bautista. Los administradores de la fe, los fariseos y los obispos agnósticos llegan -o se reciclan- cuando los credos se institucionalizan para reemplazar a los anteriores desgastados. El presente demanda leones, no gatos.

La decepción del Frente de Todos en el gobierno le dio respaldo con votos a una misión que, ideológicamente, solo existía en una minoría intensas.

La mayoría de los ciudadanos, “la gente” como gustan sintetizar algunos analistas y periodistas, solo pretende mejorar su vida cotidiana. La diferencia esta vez radica en la multitud que aprueba o consiente aquello de que “a grandes males deben aplicarse grandes remedios”. Los males son los intermediarios y la medicina, el ajuste más ortodoxo que se pueda imaginar expresado con la consigna más simple: no hay plata.

El énfasis en la batalla cultural, amerita. Siempre antecede a las victorias electorales. Desde el encierro pandémico en adelante la reivindicación eufórica del significante polisémico libertad se fue imponiendo y la estigmatización del “Estado presente” se constituyó en sentido común. Aunque Julio Argentino Roca haya pasado de villano a héroe con la narrativa oficialista y su figura se haya instalado en el Salón de los Próceres de la Casa Rosada, su reivindicación no implica apropiarse del lema roquista de “paz y administración”, dos conceptos ajenos a las prioridades de Javier Milei.

Mercado y justicia social

El anarco-capitalista está dedicado a la construcción de una sociedad de mercado, aquella donde las fronteras entre valores y precios desaparecen y con ellas el propósito de la justicia social.

La misma noche de la victoria en las PASO enfatizó Milei que “no existe nada más injusto que la justicia social” y que la idea de que “allí donde hay una necesidad hay un derecho”, representa una expresión de envidia socializante. Luego, motosierra en mano, continuó su camino al sillón de Rivadavia impulsado por el apoyo contundente de los menores de treinta y cinco años, particularmente los menos favorecidos económicamente y los más alejados del AMBA.

El peronismo no comprendió entonces el fenómeno y aún no logra reaccionar al desafío que le impone la derrota. Prueba de ello es la reunión -el pasado viernes- del Congreso Nacional del PJ. Con la asistencia de apenas la mitad de sus representantes y sin sus referentes principales aceptó la “licencia” de Alberto Fernández a la presidencia partidaria, dispuso la creación de una Comisión de Acción Política sin nombres propios y elaboró una declaración de tres páginas llena de arcaísmos y retórica gastada. La situación del radicalismo es peor aún. Dividido, con sus fracturas expuestas y buena parte de sus votantes atraídos por la ola libertaria, confirma con claridad su confusión conceptual. Corolario: los hacedores de la reforma del 94 están a la defensiva frente a una amenaza frontal hacia los pilares de toda su obra.

Los Derechos Humanos

Incluso en materia de Derechos Humanos, cuando los crímenes de la dictadura son objeto de un revisionismo impensable poco tiempo atrás. En esa materia, el presidente y su vice Victoria Villarruel manifiestan un acuerdo que no se traduce en otras cuestiones. Ambos reivindican, como los antiguos mandos castrenses del Proceso, la existencia de una “guerra antisubversiva”, buscando así gambetear el reconocimiento y la condena del terrorismo de Estado. El 24 de marzo, jornada que había sido incorporada también por la administración de Cambiemos como efemérides de Memoria, Verdad y Justicia, busca ser resignificado al grito de “no fueron 30.000”, con video oficial incluido.

Ante semejante tormenta los dirigentes de los espacios tradicionales apuestan a que el fenómeno Milei sea pasajero y confian en que la magnitud de la recesión devuelva rápidamente las cosas a su lugar. Luce como una respuesta mezquina.

Es cierto que la profundidad y la asimetría del ajuste, ejecutado por manos inexpertas, no tiene el éxito asegurado. Pero apostar casi todas las fichas a ese escenario supone, además de pereza intelectual, la ausencia absoluta de una reflexión sin-cera acerca de los propios fracasos. A tres décadas exactas de la reforma constitucional se impone la necesidad de revisar el funcionamiento general de aquel consenso con una mirada alternativa a la que propone el gobierno. Para ello resulta indispensable superar la versión canónica y auto complaciente de quienes no pudieron, no supieron o no quisieron alcanzar mejores resultados respecto del crecimiento, la estabilidad y la distribución del ingreso.